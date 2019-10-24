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Изменения законодательства в сфере ТКО обсуждают на семинаре в Псковской городской Думе

Семинар по вопросам изменений в законодательстве в сфере обращения с ТКО проходит сегодня, 28 октября, а зале заседаний Псковской городской Думы. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, в семинаре под председательством и.п. главы Пскова Елены Полонской участвуют депутаты и их помощники, а также сотрудники ООО «Экопром» - регионального оператора по обращению с ТКО на территории Псковской области.

«Цель нашей встречи - не только обсуждение новшеств законодательства в сфере обращения с ТКО, но и создание рабочей группы, в которую войдут депутаты, представители администрации Пскова и сотрудники «Экопрома» в качестве экспертов», - пояснила Елена Полонская. По ее словам, рабочая группа будет регулярно - ориентировочно раз в неделю - встречаться для более качественного и точечного решения проблем, которые будут выявляться депутатами на территории избирательных округов.

Также и.п. главы города поблагодарила ООО «Экопром» и ее директора Сергея Пайста за конструктивное сотрудничество с органами местного самоуправления Пскова. Так, за две недели сотрудники регоператора устранили 85 нарушений в сфере обращения с ТКО, которые были выявлены на территории избирательных округов в результате проведенного мониторинга.

В рамках сегодняшнего семинара представитель регоператора Марина Мезенцева рассказала присутствующим о новшествах законодательства в сфере обращения с отходами, ответила на вопросы депутатов и их помощников, а также озвучила готовность сотрудников «Экопрома» к дальнейшему сотрудничеству, в том числе в решении остро стоящего вопроса с вывозом мусора с территории частного сектора.

«Мы готовы выезжать на частный сектор, организовывать сходы граждан, чтобы помогать закрывать там острые вопросы. Надо приводить их к цивилизованному сбору ТКО», - отметила она.