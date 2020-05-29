ЖКХ

В лето без долгов: как оплатить коммуналку на самоизоляции

Есть две новости: одна хорошая, другая - еще лучше. Первая: лето - через четыре дня. Вторая: дачно-отпускной сезон стартовал, а значит, можно смело самоизолироваться не в душной квартире с соседями, решившими затеять ремонт, а за городом, где сейчас все цветет и пахнет. За 14 дней можно и новый урожай зелени собрать, и все сериалы пересмотреть, и давно задуманный роман написать, а еще - обзавестись приятным северо-западным загаром. Главное за эти дни не нажить долгов: у коммуналки отпусков не бывает... Как обезопасить себя и успеть все, нам рассказали в домоуправлениях, ресурсоснабжающих организациях и банках.

Долг чести

На странице комитета по строительству и ЖКХ Псковской области информация для потребителей коммунальных услуг предельно конкретна: «Осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги напрямую влияет на финансово-хозяйственную деятельность ресурсоснабжающих организаций, на обеспечение бесперебойной работы объектов ЖКХ и на предоставление качественных коммунальных услуг по отоплению, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению и электроснабжению».

Дело в том, что новость о том, что домоуправления до 1 января не будут взимать пени за просрочку по платежам почему-то была воспринята частью населения как разрешение не платить вовсе. По оценке ряда псковских домоуправлений, собираемость коммунальных платежей в марте-апреле снизилась на 30-40%.

«Лучше не задерживать платежи, - подчеркивают в ООО «Район №13». - Это временная поблажка, сами понимаете: постепенно маленький долг превращается в огромный, даже без пеней. Мы ожидаем, что платежи упадут - здесь играет роль человеческий фактор. И все же по возможности платить по квитанциям необходимо».

Столкнулись с проблемой задолженностей и ресурсоснабжающие организации. «В условиях ухудшения финансового положения населения мы готовы рассматривать различные варианты соглашения по рассрочке оплаты задолженности абонентов – физических лиц, - подчеркивает, в частности, директор МП г. Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. - В свою очередь, мы просим своих абонентов отнестись с пониманием к проблемам предприятия, на которое ложится дополнительная финансовая нагрузка в сложившейся ситуации, и своевременно производить оплату за полученные услуги. От этого зависит успешное и эффективное решение задач по жизнеобеспечению города».

При этом все без исключения организации сферы ЖКХ подчеркивают: несмотря на все сложности в условиях ограничительных мер предприятия предоставляют коммунальные услуги в полном объеме.

Альтернатива очередям

Но как быть тем, кто и хотел бы заплатить коммуналку, но не хочет стоять в очереди на почту, заботясь о здоровье своем и окружающих, не может выйти из дома по рекомендациям врачей, или, допустим, самоизолировался на даче? Выход есть! В наши дни существует масса возможностей для удаленной оплаты счетов.

Можно зарегистрировать личный кабинет на сайте ГИС ЖКХ через портал Госуслуг. Если вы уже зарегистрированы, все просто: заходите, находите нужного исполнителя услуг (по ИНН, БИК, или слову), выбираете оплату ЖКУ по расчетному счету.

Можно завести Личный кабинет и на сайтах псковских ресурсоснабжающих предприятий. Это может быть удобно, если вы хотите не только оплатить счет, но и передать показания за потребленные ресурсы, просмотреть начисления, выяснить дату поверки счетчика или оплатить его. Такие возможности доступны на сайтах АО «Псковэнергоагент», МП г.Пскова «Горводоканал», ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Еще один способ удаленной оплаты коммуналки - он, правда, доступен псковичам-пенсионерам - позвонить волонтерам. Телефон горячей линии: 8-800-200-3411. Кстати, добровольцы, помогающие людям почтенного возраста, не только оплатят счета, но и приобретут необходимые продукты.

Онлайн-банкинг

Едва ли не самый удобный способ удаленной оплаты - через Интернет-банк. Его рекомендует использовать до снятия ограничительных мероприятий и комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.

Если на вашем компьютере, планшете или смартфоне есть доступ в Интернет, вы можете оплачивать услуги ЖКХ в личном кабинете онлайн-банка - крупные российские банки предоставляют такую возможность своим клиентам.

Алгоритм действий очень простой. Например, в Сбербанк-онлайн на сайте или в мобильном приложении необходимо зайти в раздел «Переводы и платежи», далее выбрать нужный раздел: коммунальные услуги, штрафы, налоги, образование и найти нужного поставщика в ленте. Чтобы упростить поиск, можно использовать ИНН поставщика, который указан в квитанции. А дальше достаточно ввести данные для оплаты и просто подтвердить платёж.

Произведя оплату подобным способом один раз, можно создать шаблон и уже в следующий раз вводить данные для оплаты вообще не придётся. Всё будет происходить буквально в несколько кликов.

Впрочем, оплатить счета можно еще быстрее - стоит отсканировать специальный QR-код, расположенный в углу квитанции. Для этого нужно зайти во вкладку «Платежи» и нажать на значок QR-кода в правом верхнем углу. Затем считать штрих-код, наведя камеру телефона на него.

Дальше за вас всё делает сама система: она «подтянет» необходимые реквизиты и сумму для оплаты. Вам останется только проверить данные и нажать кнопку «Подтвердить».

Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка: «Благодаря мобильному приложению Сбербанк Онлайн можно дистанционно проводить большое количество услуг: оформлять кредиты, открывать депозиты, оплачивать счета и налоги, а также получать рекомендации от банка. Используя его, наши клиенты экономят деньги и время. Это настоящий цифровой помощник во всех вопросах современной жизни. Многие псковичи уже оценили преимущества приложения Сбербанк Онлайн и активно используют».

Анна Тарасенко, управляющий Псковским отделением Сбербанка

Если счета придут вам как раз в разгар дачного отдыха, подключите на сайте банка или в приложении услугу «Автоплатёж». Вы сами заранее можете выбрать поставщика услуг и дату, когда будут списаны денежные средства со счёта вашей банковской карты. За день до указанной даты на мобильный телефон вам придет смс-уведомление с номера 900, в котором указана сумма платежа, дата и код для отказа (в случае, если вы уже успели оплатить квитанцию другим способом). Если на смс не реагировать, то на следующий день с вашего счёта автоматически будут списан платёж. Кстати, так можно не только счета оплачивать, но и кредиты гасить, и на телефон деньги «бросать». Все вовремя и без долгов - согласитесь, удобно!

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Вне зависимости от того, какой способ оплаты коммуналки вы выберете - удобный или очень удобный - напоминаем вам, что в Псковской области по-прежнему действуют ограничительные меры и масочный режим. При этом пожилые люди старше 65 лет и дети находятся в особой зоне риска. Берегите себя и своих близких! Будьте здоровы и не забывайте оплачивать счета вовремя!