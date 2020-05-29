ЖКХ

Елена Полонская: Хотелось бы, чтобы работа регоператора ТКО была плановой, а не по звонку

«Хотелось бы, чтобы работа регоператора ТКО была плановой, а не по звонку», - такое мнение высказала глава города Елена Полонская 3 июня в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, с 1 января 2019 года регоператором ТКО в Псковской области является ООО «Экопром». На протяжении всего времени работы в адрес предприятия поступают многочисленные жалобы, в том числе от жителей областного центра.

С одной стороны, отметила Елена Полонская, очевидно, что регоператор устанавливает все больше контейнерных площадок и корзин для раздельного сбора мусора, хотя их все еще недостаточно. В то же время в работе «Экопрома» бывают сбои, когда мусор вывозится несвоевременно.

«Но отмечу, что, когда я обращаюсь в адрес Сергея Пайста (директора ООО «Экопром» - прим. ред.) с просьбой вывезти контейнер с мусором, в течение часа этот мусор вывозится. Но хотелось бы, чтобы эта работа была плановой, а не по звонку», - отметила Елена Полонская.