ЖКХ

На отсутствие горячей воды в общежитии пожаловалась великолучанка

Жительница Великих Лук, проживающая на улице Малышева, 28, обратилась на сайт губернатора с жалобой на отсутствие горячей воды. При этом, заметила она, квитанции на оплату воды приходят постоянно.

Фото: Google Карты

«Уже который год в общежитии, на 5 этаже здания, нет горячей воды, вернее, раньше она была, поздно вечером и рано утром, и все это время мы платили за горячую воду по полной программе», - написала великолучанка.

По ее словам, на текущий момент управляющая компания перекрыла горячую воду полностью. Эта мера принята, чтобы исключить платеж за нее из предоставляемых услуг.

На вопрос жителей о том, когда теперь появится горячая вода, в управляющей компании ответили, что капитальный ремонт запланирован на 2021 год. «А как жить совсем без горячей воды еще минимум полгода, а, может быть, и больше? Семьи с детьми остались без возможности элементарно помыться. Пожалуйста, примите какие-то меры, это просто невозможно. УК постоянно меняются, поэтому такой бардак, наверное, столько лет не могут решить этот вопрос», - пожаловалась горожанка.