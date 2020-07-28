Водоканал в Пскове купит машину для промывки канализации и разработает систему мониторинга аварий

В этом году псковский Горводоканал приступил к практической реализации проектов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». В рамках проекта «Повышение качества общих водоемов за счет снижения загрязнения от системы хозяйственно-бытовой канализации городов и сельской местности на территории действия программы (Псковская область и южная Эстония)» предприятие покупает новую машину для промывки канализационных сетей и заказывает разработку системы мониторинга, которая будет предупреждать коммунальщиков об авариях еще до того, как они произойдут.
Основная цель проекта - исключить негативное влияние на окружающую среду, связанное с работой централизованных систем канализации, улучшение качества жизни, обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории действия программы, и улучшение экологических условий в экосистеме Чудского озера.
В проекте принимают участие два партнера. Ведущий партнер - МП г. Пскова «Горводоканал», партнер - AS Emajõe Veevärk (водоканал Тартусского района южной Эстонии).
Общий бюджет проекта - 660 тысяч евро, бюджет МП г. Пскова «Горводоканал» - 450 тысяч евро (38 925 000 рублей), в том числе софинансирование Программы - 405 тысяч евро (35 032 000 руб), собственное софинансирование - 45 тысяч евро (3 892 000 рублей).
На российской стороне основным мероприятием проекта является создание системы диспетчерского мониторинга, приобретение комбинированной каналопромывочной машины.
«Суть в том, чтобы снизить количество аварийных сбросов сточных вод в почву и Псковско-Чудской водоем, который имеет трансграничный статус, - говорит директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. - Примерно 80% сточных вод в водоем дает наш водоканал, они формируются в Пскове. От качества нашей работы по очистке сточных вод зависит в большой степени экологическая ситуация в Псковско-Чудском водоеме».
На водоканале 4 августа состоялась встреча с поставщиком, выигравшим контракт на поставку машины. Компания «Комета» работает с 2002 года и является эксклюзивным поставщиком итальянских машин Jurop на рынки России, Беларуси и Казахстана. В Италии оборудование поставят на немецкое шасси MAN. Укомплектованная новинка согласно контракту будет поставлена на Горводоканал в мае 2021 года. Машина сможет работать при температуре до минус 25 градусов, а за счет небольших габаритов - около 8 метров - будет маневрена в городских дворах.
Заказ на разработку программного продукта будет размещен осенью.
«На мониторе будут изображены все наши канализационные сети, - поясняет принцип работы программы Андрей Алябьев, главный технолог МП Пскова «Горводоканал», менеджер проекта. - Если где-то произошла авария, оператор будет ставить метки: на этом участке утечка, на этом перелом. Будет наработана статистика, и программа сможет давать советы. Если на каком-то участке периодически происходят засоры, система мониторинга заранее предупредит, что этот участок надо промыть».
На эстонской стороне основное мероприятие - модернизация уже имеющейся системы диспетчерского мониторинга на водоканале Тартусского района южной Эстонии.
Кроме того, запланированы взаимные поездки специалистов партнеров для изучения опыта эксплуатации систем канализации, информационные мероприятия.