ЖКХ

Водоканал в Пскове купит машину для промывки канализации и разработает систему мониторинга аварий

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов направлена на развитие приграничного сотрудничества между Российской Федерацией и Эстонской Республикой в целях содействия социально-экономическому развитию в регионах по обе стороны общих границ. Сайт Программы www.estoniarussia.eu.

В этом году псковский Горводоканал приступил к практической реализации проектов в рамках Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония 2014-2020». В рамках проекта «Повышение качества общих водоемов за счет снижения загрязнения от системы хозяйственно-бытовой канализации городов и сельской местности на территории действия программы (Псковская область и южная Эстония)» предприятие покупает новую машину для промывки канализационных сетей и заказывает разработку системы мониторинга, которая будет предупреждать коммунальщиков об авариях еще до того, как они произойдут.

Основная цель проекта - исключить негативное влияние на окружающую среду, связанное с работой централизованных систем канализации, улучшение качества жизни, обеспечение санитарного и эпидемиологического благополучия населения, проживающего на территории действия программы, и улучшение экологических условий в экосистеме Чудского озера.

В проекте принимают участие два партнера. Ведущий партнер - МП г. Пскова «Горводоканал», партнер - AS Emajõe Veevärk (водоканал Тартусского района южной Эстонии).

Общий бюджет проекта - 660 тысяч евро, бюджет МП г. Пскова «Горводоканал» - 450 тысяч евро (38 925 000 рублей), в том числе софинансирование Программы - 405 тысяч евро (35 032 000 руб), собственное софинансирование - 45 тысяч евро (3 892 000 рублей).

На российской стороне основным мероприятием проекта является создание системы диспетчерского мониторинга, приобретение комбинированной каналопромывочной машины.

«Суть в том, чтобы снизить количество аварийных сбросов сточных вод в почву и Псковско-Чудской водоем, который имеет трансграничный статус, - говорит директор МП Пскова «Горводоканал» Константин Болотин. - Примерно 80% сточных вод в водоем дает наш водоканал, они формируются в Пскове. От качества нашей работы по очистке сточных вод зависит в большой степени экологическая ситуация в Псковско-Чудском водоеме».

На водоканале 4 августа состоялась встреча с поставщиком, выигравшим контракт на поставку машины. Компания «Комета» работает с 2002 года и является эксклюзивным поставщиком итальянских машин Jurop на рынки России, Беларуси и Казахстана. В Италии оборудование поставят на немецкое шасси MAN. Укомплектованная новинка согласно контракту будет поставлена на Горводоканал в мае 2021 года. Машина сможет работать при температуре до минус 25 градусов, а за счет небольших габаритов - около 8 метров - будет маневрена в городских дворах.

Заказ на разработку программного продукта будет размещен осенью.

«На мониторе будут изображены все наши канализационные сети, - поясняет принцип работы программы Андрей Алябьев, главный технолог МП Пскова «Горводоканал», менеджер проекта. - Если где-то произошла авария, оператор будет ставить метки: на этом участке утечка, на этом перелом. Будет наработана статистика, и программа сможет давать советы. Если на каком-то участке периодически происходят засоры, система мониторинга заранее предупредит, что этот участок надо промыть».

На эстонской стороне основное мероприятие - модернизация уже имеющейся системы диспетчерского мониторинга на водоканале Тартусского района южной Эстонии.

Кроме того, запланированы взаимные поездки специалистов партнеров для изучения опыта эксплуатации систем канализации, информационные мероприятия.

Содержание данной публикации является исключительной ответственностью МП г. Пскова «Горводоканал» и ни в коей мере не является отражением позиции Программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» на период 2014-2020 годов, стран-участниц Программы и Европейского Союза.