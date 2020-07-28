ЖКХ

Горячая вода появилась у жителей двух многоквартирных домов на улице Кислякова в Пскове

У жителей домов №3 и №5 по улице Кислякова в Пскове появилась горячая вода. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Ранее к главе города обратились жители двух домов по улице Кислякова по вопросу отсутствия горячего водоснабжения. Елена Полонская в рамках рабочего выезда встретилась с жителями многоквартирных домов.

В выезде также приняли участие помощник депутата Псковской городской Думы Сергей Гаврилов, руководитель управляющей компании, обслуживающей данные дома, и представитель «Псковских тепловых сетей».

По словам жителей, весь последний месяц в их домах отсутствует горячая вода. Первоначально им сообщили, что плановое отключение горячего водоснабжения продлится с 1 по 14 июля. Но когда и после вышеуказанной даты горячая вода в квартирах не появилась, псковичи забили тревогу.

Выяснилось, что ранее котельная, которая подавала в их дома тепло и горячую воду, находилась в ведении министерства обороны, которое недавно передало ее муниципалитету. Как сообщил представитель муниципального предприятия Пскова «Псковские тепловые сети», отвечающий теперь за работу этой котельной, сам он получил ключи от нее лишь 21 июля, после чего работники ПТС сразу же приступили к изучению состояния оборудования и его подготовке к запуску.

Он также пояснил, что в настоящее время проходит процедура регистрации права хозяйственного ведения, и лишь после ее завершения «Псковские тепловые сети» смогут заключить соглашения на поставку энергетических ресурсов для возобновления работы котельной - водоснабжения, электроснабжения, газа.

Так, с 6 августа подача горячей воды в многоквартирных домах №3 и №5 по улице Кислякова была возобновлена.