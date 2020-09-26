ЖКХ

«СпецТрансКом» воскресает и исчезает в схеме обращения с ТКО - директор завода

Мусороперерабатывающий завод «СпецТрансКом» отсутствует в обновленной территориальной схеме по обращению с ТКО. Об этом сообщил директор завода Андрей Папчук в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 29 сентября.

«Ее (схемы - ред.) содержание вызывает много вопросов, - сказал гость студии. - Территориальная схема определяет схему потоков отходов. Новая схема предлагает действующую, переходную и перспективную схемы. Нас и в действующей схеме нет. В переходной схеме «СпецТрансКом» воскресает. В перспективной схеме «СпецТрансКом» исчезает навсегда и появляется мусороперегрузочная станция».

Андрей Папчук отметил, что соответствующее письмо «СпецТрансКом» уже направил в комитет по строительству и ЖКХ Псковской области.

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При это он напомнил, что обновленная территориальная схема по обращению с ТКО должна была появиться еще в 2018 году. «Принятие такой схемы - хорошее событие, области это нужно», - добавил Андрей Папчук. Однако, по его словам, она содержит большое количество ошибок и не имеет экономического обоснования.

Например, в документе Псковская область упоминается как Бурятия и Республика Саха (Якутия), заметил директор завода «СпецТрансКом».