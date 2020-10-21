Два массовых ДТП произошло на мостах имени 50-летия Октября и Александра Невского

Учащиеся школ Пскова уйдут на досрочные каникулы с 19 октября

Андрей Турчак о долге чести, отношениях с губернатором и планах на 2021 год

Псковичам рассказали, что делать при обнаружении утечки газа

Псковское областное Собрание будет держать на контроле ситуацию со строительством экотехнопарка

Жильцам оставшейся без отопления в Пскове хрущевки отказываются делать перерасчет

Опубликован список домов в Пскове, которые перешли на прямые расчеты с «теплосетями»

ЖКХ

Опубликован список домов в Пскове, которые перешли на прямые расчеты с «теплосетями»

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

«Псковские тепловые сети» опубликовали список домов в Пскове, которые перешли на расчеты, по прямым договорам. Согласно информации, представленной на сайте, в списке значится более 500 домов. Полный список домов с непосредственным управлением 23 Июля, 5 Белинского 80 Борисовичи Михайловская ул, 1 Боровая, 10, 20, 27, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54 Военный городок-3, 130 Вокзальная, 26, 28, 30, 34А Генерала Маргелова, 23 Георгиевская, 6/8 Германа, 32 Герцена, 14 Гоголя, 26 Дружбы пер, 1/6, 2/4, 3, 4, 5, 6/13 Зональное шоссе, 20, 9 Ижорского Батальона, 10А Инженерная, 100А Калинина, 1/3, 11, 17А, 19 Карла Маркса, 8 Киселева, 18А, 29/23 Комдива Кирсанов, 6 Комсомольский пер, 3А Конная 28, 30 Космическая, 10, 11, 12, 14, 16, 4, 8 Красноармейская, 26 Красных Партизан, 4 Красных Просвещенцев, 5 Ленинградское шоссе, 13, 24/10, 65 Леона Поземского, 11, 22, 51, 64 Лесная, 8 Луговая, 12, 14, 1А, 4, 6 Льва Толстого, 12, 13, 17, 20Б, 21, 22, 24, 26, 28, 30А, 37, 39 Майора Доставалова, 10 Максима Горького, 24/7, 47/9, 51 Малясова, 5 Металлистов, 10, 27, 28, 30 Некрасова, 13, 38/25 Николая Васильева, 83, 83А Октябрьский проспект, 31, 32, 33, 35, 46 Олега Зобова пер, 3А Олега Кошевого, 3 Первомайская, 20, 22, 24 Плехановский посад, 73 Рельсовая, 4/2, 6, 8 Рижский проспект, 49А, 5А Родина, Владимирская, 5 Свердлова, 52, 6, 66, 76А Советская, 102, 39, 42, 62, 71/31, 73А, 77 Советской Армии пер, 3/1 Советской Армии, 49 Спегальского, 6 Стахановская, 17, 7 Труда, 19, 21, 32, 6 Черняховского, 1, 3, 4, 6 Шестака, 29, 31, 33 Юрия Гагарина, 9 Яна Райниса, 54А Прямые договора с РСО 23 Июля, 3, 7 Александра Невского, 1, 3 Алексея Алехина, 1, 10, 12, 2, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 8 Алтаева, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 6, 8 Байкова, 10, 8 Бастионная, 12 Борисовичи, Балтийская, 16, 16А, 20А Боровая, 16, 18, 21, 22, 23 Военный городок-3, 102, 103, 107, 111, 115, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 123А, 124, 125, 125А, 126, 127, 127А, 128, 129, 130А, 131, 132, 132А, 133, 134, 134А, 134Б, 135, 136, 136А, 137, 137А, 138, 27, 28, 29, 31, 50, 63, 64, 66, 72, 76, 77, 83, 84, 91, 96, 98 Волкова 2, 3 Герцена, 10, 6А, 8, 8А Гоголя, 53 Госпитальная, 14, 15 Гражданская, 11, 11А, 15, 15А, 17, 17А, 20, 22 Западная, 11, 12, 2А, 2В, 4, 9, 9А Звездная, 7 Зеленый пер, 1, 3, 5, 7 Зональное шоссе, 5, 7, 9А Зональный пер, 15 Ижорского Батальона, 10, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 6, 6А, 8, 8А Индустриальная, 1, 3 Инженерная, 110, 120, 18, 21, 23, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 90Б, 90В Ипподромная, 125, 127, 129, 133Б, 135, 150А, 154А Карбышева, 1, 2, 3, 4 Киселева, 18, 25 Кислякова, 3, 5 Комдива Кирсанова 4, 7, 8, 10 Коммунальная, 22А, 28, 32, 38, 39, 40, 40А, 50, 52, 52А, 56А, 64, 66, 67, 67/12, 69, 69А, 70, 75Б, 77, 77/1, 9 Конная, 5 Красноармейская, 11, 31 Красных Просвещенцев, 4 Крестки, 7 Ленинградское шоссе, 24/12 Леона Поземского, 116, 21/1, 22А, 44, 60, 61А, 62, 66, 8 Лепешинского 10 Лесная 1А, 3А, 6, 10, 11, Луговая 1, 1Б, 3, 8 Льва Толстого, 15 Майора Доставалова, 12 Максима Горького 5, 6, 7, 10/10, 43/8, 45 Мирная, 5 Московская, 1, 4 Набат, 3 Народная 8, 15, 19, 27 Николая Васильева, 65А, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 73А, 75, 75А, 75Б Новгородская 8А, 14, 14А, 18, 18А, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32 Новоселов 3, 11, 11А, 15, 17, 19, 21 Новоселов 5, 7, 9, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52 Октябрьский проспект, 30А Олега Зобова пер, 21/2 Олега Кошевого, 15А, 19, 21 Пароменская, 24, 5 Первомайская, 6 Петрова, 2, 4А Петровская, 10, 12, 20, 31 Печорская, 1, 7 Плехановский посад, 71 Реки Великой набережная, 6 Рижский проспект, 15, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 73, 76/2, 79, 87, 91, 91А, 95 Родина, Владимирская, 5В Родина, Никольская, 2 Рокоссовского 2, 4, 11, 22, 34, 46 Советская 9, 23, 48 Солнечная, 5, 9 Стахановская 9, 11, 14 Текстильная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Техническая, 14, 15 Труда 7, 15, 18, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 69, 73А Харченко, 20, 27, 31 Черняховского, 2/29, 5 Чехова, 6, 8 Шелгунова, 15 Шестака 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27 Школьная 2, 13 Юбилейная, 34, 44, 48, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 71, 71А, 73, 73А, 75, 77, 77Б, 81, 83, 85, 85А, 87, 87А, 89, 89А, 91, 93, 93А Яна Фабрициуса, 15, 19