Опубликован список домов в Пскове, которые перешли на прямые расчеты с «теплосетями»

«Псковские тепловые сети» опубликовали список домов в Пскове, которые перешли на расчеты, по прямым договорам. Согласно информации, представленной на сайте, в списке значится более 500 домов.
Полный список домов с непосредственным управлением
23 Июля, 5
Белинского 80
Борисовичи Михайловская ул, 1
Боровая, 10, 20, 27, 34, 36, 38, 40А, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Военный городок-3, 130
Вокзальная, 26, 28, 30, 34А
Генерала Маргелова, 23
Георгиевская, 6/8
Германа, 32
Герцена, 14
Гоголя, 26
Дружбы пер, 1/6, 2/4, 3, 4, 5, 6/13
Зональное шоссе, 20, 9
Ижорского Батальона, 10А
Инженерная, 100А
Калинина, 1/3, 11, 17А, 19
Карла Маркса, 8
Киселева, 18А, 29/23
Комдива Кирсанов, 6
Комсомольский пер, 3А
Конная 28, 30
Космическая, 10, 11, 12, 14, 16, 4, 8
Красноармейская, 26
Красных Партизан, 4
Красных Просвещенцев, 5
Ленинградское шоссе, 13, 24/10, 65
Леона Поземского, 11, 22, 51, 64
Лесная, 8
Луговая, 12, 14, 1А, 4, 6
Льва Толстого, 12, 13, 17, 20Б, 21, 22, 24, 26, 28, 30А, 37, 39
Майора Доставалова, 10
Максима Горького, 24/7, 47/9, 51
Малясова, 5
Металлистов, 10, 27, 28, 30
Некрасова, 13, 38/25
Николая Васильева, 83, 83А
Октябрьский проспект, 31, 32, 33, 35, 46
Олега Зобова пер, 3А
Олега Кошевого, 3
Первомайская, 20, 22, 24
Плехановский посад, 73
Рельсовая, 4/2, 6, 8
Рижский проспект, 49А, 5А
Родина, Владимирская, 5
Свердлова, 52, 6, 66, 76А
Советская, 102, 39, 42, 62, 71/31, 73А, 77
Советской Армии пер, 3/1
Советской Армии, 49
Спегальского, 6
Стахановская, 17, 7
Труда, 19, 21, 32, 6
Черняховского, 1, 3, 4, 6
Шестака, 29, 31, 33
Юрия Гагарина, 9
Яна Райниса, 54А
Прямые договора с РСО
23 Июля, 3, 7
Александра Невского, 1, 3
Алексея Алехина, 1, 10, 12, 2, 24, 26, 28, 30, 4, 6, 8
Алтаева, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 3, 4, 6, 8
Байкова, 10, 8
Бастионная, 12
Борисовичи, Балтийская, 16, 16А, 20А
Боровая, 16, 18, 21, 22, 23
Военный городок-3, 102, 103, 107, 111, 115, 119, 120, 121, 121А, 122, 123, 123А, 124, 125, 125А, 126, 127, 127А, 128, 129, 130А, 131, 132, 132А, 133, 134, 134А, 134Б, 135, 136, 136А, 137, 137А, 138, 27, 28, 29, 31, 50, 63, 64, 66, 72, 76, 77, 83, 84, 91, 96, 98
Волкова 2, 3
Герцена, 10, 6А, 8, 8А
Гоголя, 53
Госпитальная, 14, 15
Гражданская, 11, 11А, 15, 15А, 17, 17А, 20, 22
Западная, 11, 12, 2А, 2В, 4, 9, 9А
Звездная, 7
Зеленый пер, 1, 3, 5, 7
Зональное шоссе, 5, 7, 9А
Зональный пер, 15
Ижорского Батальона, 10, 35, 37, 39, 43, 45, 47, 49, 6, 6А, 8, 8А
Индустриальная, 1, 3
Инженерная, 110, 120, 18, 21, 23, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 84, 86, 90, 90Б, 90В
Ипподромная, 125, 127, 129, 133Б, 135, 150А, 154А
Карбышева, 1, 2, 3, 4
Киселева, 18, 25
Кислякова, 3, 5
Комдива Кирсанова 4, 7, 8, 10
Коммунальная, 22А, 28, 32, 38, 39, 40, 40А, 50, 52, 52А, 56А, 64, 66, 67, 67/12, 69, 69А, 70, 75Б, 77, 77/1, 9
Конная, 5
Красноармейская, 11, 31
Красных Просвещенцев, 4
Крестки, 7
Ленинградское шоссе, 24/12
Леона Поземского, 116, 21/1, 22А, 44, 60, 61А, 62, 66, 8
Лепешинского 10
Лесная 1А, 3А, 6, 10, 11,
Луговая 1, 1Б, 3, 8
Льва Толстого, 15
Майора Доставалова, 12
Максима Горького 5, 6, 7, 10/10, 43/8, 45
Мирная, 5
Московская, 1, 4
Набат, 3
Народная 8, 15, 19, 27
Николая Васильева, 65А, 69, 69А, 69Б, 71, 71А, 71Б, 73А, 75, 75А, 75Б
Новгородская 8А, 14, 14А, 18, 18А, 20, 24, 26, 28, 30, 30А, 32
Новоселов 3, 11, 11А, 15, 17, 19, 21
Новоселов 5, 7, 9, 32, 32А, 34, 36, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52
Октябрьский проспект, 30А
Олега Зобова пер, 21/2
Олега Кошевого, 15А, 19, 21
Пароменская, 24, 5
Первомайская, 6
Петрова, 2, 4А
Петровская, 10, 12, 20, 31
Печорская, 1, 7
Плехановский посад, 71
Реки Великой набережная, 6
Рижский проспект, 15, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 51, 53, 59, 61, 63, 65, 67, 67А, 73, 76/2, 79, 87, 91, 91А, 95
Родина, Владимирская, 5В
Родина, Никольская, 2
Рокоссовского 2, 4, 11, 22, 34, 46
Советская 9, 23, 48
Солнечная, 5, 9
Стахановская 9, 11, 14
Текстильная 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16
Техническая, 14, 15
Труда 7, 15, 18, 39, 42, 43, 45, 47, 49, 57, 59, 69, 73А
Харченко, 20, 27, 31
Черняховского, 2/29, 5
Чехова, 6, 8
Шелгунова, 15
Шестака 8, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 26, 27
Школьная 2, 13
Юбилейная, 34, 44, 48, 52, 58, 60, 62, 64, 66, 67, 71, 71А, 73, 73А, 75, 77, 77Б, 81, 83, 85, 85А, 87, 87А, 89, 89А, 91, 93, 93А
Яна Фабрициуса, 15, 19