ЖКХ

Псковичам предлагают задать депутатам вопросы по ЖКХ

Неделя приемов граждан, посвященная вопросам жилищно-коммунального хозяйства, пройдет с 1 по 5 марта в Псковской региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе партии.

1 марта с 10.00 до 13.00 прием проведет вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель региональной общественной приемной «Единой России» Юрий Сорокин, с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Константин Болотин.

2 марта с 12.00 до 14.00 с гражданами встретится депутат Государственной Думы РФ Александр Васильев, с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Владимир Воробьев.

3 марта с 10.00 до 13.00 заявителей выслушает депутат Псковского областного Собрания Владимир Яников, с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Сергей Колосов.

4 марта с 12.00 до 14.00 прием проведет член Совета Федерации Елена Бибикова, с 10.00 до 13.00 - депутат Псковского областного Собрания Лидия Драгунова, с 14.00 до 17.00 - депутат Псковской городской Думы Денис Иванов.

5 марта с 14.00 до 17.00 на вопросы обратившихся ответит депутат Псковской городской Думы Ольга Федорова.

В течение недели на запросы жителей Псковской области по ЖКХ будут отвечать также председатель комитета по строительству и ЖКХ Псковской области Сергей Грахов, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Алексей Кириллов, руководитель регионального центра «ЖКХ Контроль» Семен Никонов.

Мероприятие пройдет в дистанционном формате. Задать вопросы можно по телефону региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева: (8112) 66-25-12.