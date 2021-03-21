ЖКХ

Сергей Грахов о качестве воды в Пскове: Медицинский факт — она полностью пригодна для питья

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов в ходе парламентского часа на 56-й сессии Псковского областного Собрания депутатов 25 марта прокомментировал качество воды в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Он указал на то, что поступает большое количество жалоб на качество подземной воды в Пскове, на ее цвет. «Такая ситуация происходит по достаточно интересной причине. По химическому составу холодная вода полностью соответствует требованиям СанПиНа. Медицинский факт — вода полностью пригодна для питья. А при нагреве выделяется железо, которое выпадет в осадок», - рассказал он.

«Сейчас прорабатывается вопрос, чтобы завершить строительство второго этапа очистных сооружений и установить станцию химводподготовки, чтобы вода не вела себя таким странным образом при нагревании», - сказал Сергей Грахов и отметил, что ориентировочная стоимость реализации этого мероприятия составляет 50 млн рублей.



«В ближайшей время, уверен, выйдем на конкурс на разработку проектно-сметной документации», - добавил председатель комитета.