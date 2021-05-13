ЖКХ

Опрессовку тепловых сетей проводят в Пскове

Опрессовку тепловых сетей - специальные гидравлические испытания, направленные на выявление уязвимых участков трубопроводов - проводят в Пскове. Об этом сообщил директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM) 18 мая.

«Сейчас начинаем останавливать наши теплоисточники. Проводим опрессовку сетей - повышенным давлением проверяем сети на разрыв. Где возникают прорывы, устраняем в аварийном порядке. Готовимся к зимнему сезону», - рассказал Игорь Максимов.

Кроме того, этим летом предприятие планирует провести замену сетей на улице Леона Поземского. «Это большая и трудозатратная работа. 60% затрат финансирует Фонд содействия реформированию ЖКХ. За три месяца должны сделать большой объем», - отметил руководитель ПТС и уточнил, что работы пройдут рядом с той частью улицы, где продолжается ее плановая реконструкция.

Также Игорь Максимов рассказал, почему предприятие воспользовалось возможностью заменить теплосети на Октябрьском проспекте, пока его ремонтирует подрядная организация. «Решили заменить, чтобы ближайшие 15-20 лет не трогать новый асфальт», - сказал он.

«Пытаемся организовать работу так, чтобы успевать все делать вовремя», - добавил Игорь Максимов.