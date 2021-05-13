ЖКХ

Вопросы в сфере обращения с ТКО обсудил Армен Мнацаканян с жителями Псковской области

Помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян обсудил вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Острове, Новоржеве и Пушкинских Горах. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

«В Острове на встрече с главой района Дмитрием Быстровым, депутатом областного Собрания Андреем Михайловым и главами волостей вновь были озвучены проблемные вопросы доставки квитанций за вывоз мусора (не всегда доходят до адресатов) и необходимости увеличения контейнерных площадок в сельской местности, - отметил он. - Тут все упирается в финансы, в ближайшее время будут выделены дополнительные средства». По его словам, нареканий к графику вывоза мусора подрядчиком практически нет.

«Если в Острове нет проблемы с мешковым сбором мусора, его просто не используют в муниципалитете, то в Пушкинских Горах на встрече в районной администрацией этому вопросу было уделено большое внимание, - продолжил Армен Мнацаканян. - Главы волостей также поднимали вопрос оборудования дополнительных контейнерных площадок».

Не обошли стороной и проблему отправки квитанций в те домовладения, где никто не проживает, рассказал он. «Все эти вопросы звучали ранее на наших встречах в волостях. Теперь они взяты в работу регоператором и властями», - подчеркнул помощник секретаря Генерального совета «Единой России».

«В Новоржеве к вышеизложенным вопросам добавился еще вывоз крупногабаритного мусора и ликвидации несанкционированных свалок, - сообщил Армен Мнацаканян. - В этом муниципалитете буквально на совещании главам волостей было предложено подать регоператору заявки по потребности в контейнерах. Ранее, к сожалению, такие заявки поданы не были. ​И это уже вопрос не к работе регионального оператора по ТКО. Отмечу, встречи прошли продуктивно, в хорошей рабочей атмосфере. Уверен, они принесут положительные плоды для людей».

Армен Мнацаканян также поблагодарил за отзывчивость и понимание представителей регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» и заместителя руководителя компании Марину Мезенцеву.