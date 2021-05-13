Вопросы в сфере обращения с ТКО обсудил Армен Мнацаканян с жителями Псковской области

Помощник секретаря Генерального совета «Единой России», вице-спикера Совета Федерации Андрея Турчака Армен Мнацаканян обсудил вопросы в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами в Острове, Новоржеве и Пушкинских Горах. Об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.
«В Острове на встрече с главой района Дмитрием Быстровым, депутатом областного Собрания Андреем Михайловым и главами волостей вновь были озвучены проблемные вопросы доставки квитанций за вывоз мусора (не всегда доходят до адресатов) и необходимости увеличения контейнерных площадок в сельской местности, - отметил он. - Тут все упирается в финансы, в ближайшее время будут выделены дополнительные средства». По его словам, нареканий к графику вывоза мусора подрядчиком практически нет.
Не обошли стороной и проблему отправки квитанций в те домовладения, где никто не проживает, рассказал он. «Все эти вопросы звучали ранее на наших встречах в волостях. Теперь они взяты в работу регоператором и властями», - подчеркнул помощник секретаря Генерального совета «Единой России».
Армен Мнацаканян также поблагодарил за отзывчивость и понимание представителей регионального оператора по обращению с ТКО - ООО «Экопром» и заместителя руководителя компании Марину Мезенцеву.