ЖКХ

«Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации

«Единая Россия» вместе с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в «Газпроме». О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».

«Документ давно ждали люди. Он вводит понятие "единый оператор газификации". Совместно с регионами он должен проводить весь комплекс работ, связанный со строительством инфраструктуры "последней мили" и обеспечивать техприсоединение. Радикально упрощаются все процедуры и сроки подключения. Один договор — "одно окно". Подать заявку можно будет через МФЦ и с помощью Госуслуг», — отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. Главы регионов единодушны, газификация изменит экономическую ситуацию в территориях.

Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. «Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.

Тема газификации крайне актуальна для многих регионов, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.«Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», — сказал Дмитрий Бадовский.

«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов. «На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», — подчеркнул эксперт.

Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский считает закон о бесплатной газификации одним из самых знаковых решений последнего времени.

«Этот закон должен изменить жизнь сотен тысяч людей, в основном проживающих в сельской местности, сделать их быт менее трудозатратным, а жизнь более комфортной. Исполнительные власти уже прорабатывают программу бесплатной газификации вплоть до 2030 года. В ближайшее время только в моей родной Псковской области, воспользовавшись новыми условиями, к газу будут иметь возможность подключиться порядка 56 тысяч домовладений. И это только на первом этапе, - пояснил он. - Как секретарь регионального отделения "Единой России", рад и благодарен руководству партии и лично секретарю Генсовета, нашему сенатору Андрею Турчаку за эту важную для людей инициативу».

Напомним, «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков — закон принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение президенту и глава государства поддержал его в послании.