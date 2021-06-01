«Единая Россия» поможет регионам реализовать программу бесплатной газификации

«Единая Россия» вместе с главами регионов будут обеспечивать реализацию закона о бесплатном подключении участков к газу. На поддержку партии и глав субъектов в решении этого вопроса рассчитывают и в «Газпроме». О том, как будет организован процесс, шла речь на стратегической сессии «Инфраструктурные проекты в регионах — драйвер роста» в рамках Петербургского международного экономического форума, которую организовала партия, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе «Единой России».
В целом программа социальной газификации затронет до двух миллионов домовладений по всей стране. Главы регионов единодушны, газификация изменит экономическую ситуацию в территориях.
Новым партийным проектом «Единой России» программу газификации назвал генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов. «Надеюсь на поддержку всех губернаторов и руководства партии в реализации серьезного, масштабнейшего, социально значимого и инфраструктурного проекта «Газификация регионов РФ», — сказал он, добавив, что в рамках новой программы речь идет о цифровизации поставок газа, безопасном использовании его в быту, внедрении онлайн-сервисов.
Тема газификации крайне актуальна для многих регионов, подчеркнул политолог, председатель совета директоров некоммерческого Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Дмитрий Бадовский.«Это вопрос качества жизни людей, необходимости убрать ненужные и непонятные поборы, которые бывали часто в этой сфере. Это все более чем очевидная и востребованная в регионах тема», — сказал Дмитрий Бадовский.
«Единая Россия» понимает общественный запрос в сфере газификации, отметил политолог, эксперт по региональной политике, советник председателя правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) Виталий Иванов. «На дворе 2021 год, а у нас довольно много территорий, на которые газ еще не пришел и по совокупности причин газификация даже не планируется. Поэтому тема актуальная. И партия в силу политической логики учитывает общественные запросы и конвертирует их в соответствующие проекты и решения», — подчеркнул эксперт.
Секретарь Псковского регионального отделения партии Александр Козловский считает закон о бесплатной газификации одним из самых знаковых решений последнего времени.
Напомним, «Единая Россия» разработала и внесла в Госдуму поправки о бесплатном доведении газа до участков — закон принят 1 июня. Ранее партия направила соответствующее предложение президенту и глава государства поддержал его в послании.