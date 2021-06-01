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О «дорожной карте» газификации регионов рассказал гендиректор компании «Газпром межрегионгаз»

О «дорожной карте» по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации регионов рассказал генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов на пресс-конференции 11 июня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Первый важный блок вопросов - введение института единого оператора газификации. Напомним, 1 июня Госдума приняла в третьем чтении поправки в федеральный закон о газоснабжении РФ, нацеленные на введение в стране института единого газового оператора. Данные поправки также одобрены Советом Федерации.



Второй блок «дорожной карты» касается совершенствования действующего законодательства по упрощению реализации мероприятий по газоснабжению и газификации субъектов РФ. Эта работа уже начата и Госдума уже принимает поправки в законодательства, упрощающие процесс реализации мероприятий по газоснабжению, уточнил Сергей Густов. Кроме того, по его словам, готовятся изменения в ряд постановлений правительства в части введения института единого оператора газификации и его взаимодействия с региональными операторами. Требуются изменения в правилах присоединения объектов капитального строительства к сетям газораспределения.



Третий блок «дорожной карты» предусматривает повышение уровня автоматизации, цифровизации, процессов управления систем газификации и безопасное использование газа в быту.



«Один из важнейших принципов работы нашей компании — клиентоориентированность, создание максимально комфортных условий для потребителей: система единого окна, разработка комплексного договора, возможность подачи заявок через портал госуслуг. То, к чему мы привыкли в других отраслях, мы будем реализовывать в рамках плана мероприятий», - подчеркнул гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.





Кроме того, он рассказал о порядке подключения граждан к газораспределительным сетям. Он будет состоять из трех блоков: строительство магистральных газопроводов, отводов, ГРС и межпоселковых газопроводов за счет ПАО Газпром (общий объем инвестиций с 2021 по 2025 годы - 526,1 млрд рублей); строительство внутрипоселковых газопроводов до границ земельного участков потребителей сетевого газа (это ответственность единого оператора газификации) и догазификация.

При этом Сергей Густов напомнил, что в рамках послания Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин поручил Газпрому совместно с органами исполнительной власти и газораспределительными организациями построить в газифицированных населенных пунктах газопроводы до границ земельных участков без привлечения средств граждан. «В кратчайшие сроки мы должны определить критерии и условия такого подключения», - добавил Сергей Густов.



Начиная с апреля, ведется сбор данных от регионов о планируемых объемах газификации. «Весь май сотрудники газораспределительных организаций под руководством глав регионов и муниципальных образований прошли ногами по всем газифицированным населенным пунктам и посчитали количество домовладений, который попадают в программу газификации», - рассказал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».



Еще одна задача «дорожной карты» — внедрение интеллектуальных систем учета газа, включая онлайн-оплату, онлайн-приемы, создание удобных личных кабинетов потребителей. «У нас сейчас 31 млн 684 тыс. лицевых счетов потребителей, и мы работаем над тем, чтобы все данные учитывались автоматически. Наша цель - сделать так, чтобы человеку было легко и удобно платить за услуги. Эту задачу мы решаем на российских платформах в сотрудничестве с банками, финансовыми партнерами и телекоммуникационными компаниями», - заключил Сергей Густов.



В завершение он еще раз подчеркнул, что газификация страны — стратегическое направление работы «Газпрома» и газораспределительных компаний. «До 2030 года мы должны выйти на такой уровень газификации, чтоб можно было сказать, что вопрос технически возможной газификации в России решен полностью. Уверен, что мы эту задачу, поставленную президентом, выполним», - резюмировал гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз».