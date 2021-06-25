ЖКХ

В Великих Луках восстановили водоснабжение

В Великих Луках восстановили водоснабжение после проведения работ по реконструкции станции биохимической очистки воды от сероводорода 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Сегодня в 6.05 после проведения запланированных работ по реконструкции станции биохимической очистки воды от сероводорода на водоочистных сооружениях из подземных источников водоснабжение в городе восстановлено полностью, вода подается в обычном режиме», - говорится в сообщении пресс-службы.

Очистка воды проводится в полном объеме, напор восстановлен. «Просьба пропустить воду перед первым употреблением», - добавили в пресс-службе.