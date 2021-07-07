Печеряне начали обильно поливать огороды и лишили воды жителей верхних этажей

Жители центральной части Печор испытывают проблемы с водой — 11 июля вода перестала поступать на верхние этажи многоквартирных домов. Об этом сообщает газета «Печорская правда».

Фото: газета «Печорская правда»

Как сообщил генеральный директор муниципального предприятия «Печорские тепловые сети» Николай Козлов, низкое давление в водопроводе связано с резко увеличившемся потреблением ресурса.

«Особенно резко возросло потребление воды в частном секторе в исторической части Печор. Люди поливают огороды, наполняют бассейны. Понятно, что в жаркую погоду требуется больше воды, но это не значит, что ресурс нужно тратить на нужды не первой необходимости. Поэтому призываю печерян бережнее относиться к воде, контролировать ее потребление», - сказал Николай Козлов.