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Псковский губернатор попросил разобраться с высокой ценой подключения к газу

21.10.2021 19:56|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел встречу с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегом Басниковым, чтобы обсудить стоимость подключения для населения к сетям газоснабжения по программе догазификации. В обсуждении приняли участие вице-губернатор Василий Осипов и председатель регионального комитета по тарифам и энергетике Елена Пилипенко, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона.

Глава региона напомнил, что масштабная работа по догазификации регионов России ведется по поручению президента. Решением главы государства подводка голубого топлива до границ домовладений, расположенных вблизи от внутрипоселковых газопроводов, для граждан проводится бесплатно. А вот непосредственное подключение домовладения жители должны оплачивать самостоятельно.

Фактически работа в рамках догазификации стартовала недавно, отметил Михаил Ведерников. Вместе с тем он обратил внимание, что в администрацию и профильный комитет поступает огромное количество обращений граждан по вопросу высокой цены за подключение в Псковской области.

«Действительно, разница на подключение в регионе по сравнению с Вологодской областью или Карелией больше в два раза, хотя наш регион не самый богатый», — сказал губернатор и за разъяснением ситуации обратился к директору ООО «Газпром межрегионгаз Псков» Олегу Басникову. Тот в свою очередь сообщил, что стоимость подключения внутри участка складывается, исходя из протяжения газопровода по частной территории.

Михаил Ведерников обратил внимание, что в Псковской области участок в среднем не превышает 1,5 тыс. квадратных метров. Глава региона заявил, что необходимо проанализировать сложившуюся ситуацию и детально разобраться в вопросе ценообразования услуг догазификации в регионе. Олег Басников пообещал, что в течение ближайших дней специалисты компании проведут мониторинг и объяснят стоимость предоставляемых населению услуг в рамках догазификации.

«Давайте мы эту ситуацию проанализируем и на примере нескольких типичных для региона домовладений. Меня интересует, за что должны платить люди», — заключил губернатор и добавил, что этот вопрос не останется без внимания и курирующих специалистов федерального центра.

Теги: #Псковская область #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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