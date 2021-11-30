Купаться разрешено!

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30.11.2021 15:35|ПсковКомментариев: 1

Ежедневно на очистные сооружения канализации псковского «Горводоканала» поступает 55 тысяч кубометров сточных вод из Пскова и прилежащих деревень. Ошибочно думать, что грязная вода из городского подземелья отправляется прямиком в реку, откуда ее снова подают в краны горожан. Над очисткой стоков ежедневно трудятся специально обученные люди и даже бактерии. О том, какой путь проделывает вода от «купаться запрещено» до «чище, чем речная», выяснила корреспондент Псковской Ленты Новостей.

 

В истории «Горводоканала» были годы, когда сточные воды действительно сливались напрямую в Великую, однако все изменилось в 1973 году. Тогда первая очередь очистных сооружений сначала появилась в планах городских инженеров, а затем, в 1980 году, уже набирала обороты в деревне Родина под Псковом. С тех пор ежедневно станция готова принимать 150 тысяч кубических метров сточных вод. Однако, как отмечают работники станции, сегодня люди стали экономить воду, и стоков стало намного меньше, чем в советское время. Почти в 3 раза. При этом они стали более концентрированными и требуют более тщательной очистки.

В настоящее время, как рассказал начальник цеха очистных сооружений «Горводоканала» Александр Евдоков, на станцию поступают стоки из Пскова, а также окрестных населенных пунктов – Тямши, Моглино, Писковичей и Родины. 

Несколько труб одновременно круглые сутки подают воду на первый, механический, этап очистки. От потока поднимается пар. Неудивительно: температура сточных вод всегда держится в районе 15-18 градусов тепла, а за бортом сегодня хоть и небольшой, но «минус». Мутным и пахнущим совсем не розами водопадом она сразу попадает на специальные грабельные решетки.

«Здесь, на первом этапе, снимаются механические примеси и волокнистый мусор. Наша основная беда – влажные салфетки. Вся эта ветошь, нетканый материал, в большом количестве поступает со сточными водами. Приходится это постоянно убирать», - пояснил Александр Евдоков.

Этапов механической очистки два – грубый и мелкий. Решетки покрупнее и помельче, если по-простому. Когда они пройдены, поток воды устремляется к установке песколовок. «Песколовка» – звучит как отдельная профессия, и отчасти так оно и есть. Довольно часто машинам помогают очищать стоки от песка самые обычные люди.

«Когда объем стоков очень большой (а во время ливней он может одномоментно подняться с 45 до 80 кубометров) рабочие с ведром, метелкой и граблями стоят здесь и очищают решетки от тряпок, ветоши и прочего мусора, который тянется из коллекторов. Находиться постоянно на этом месте нет необходимости. Над решетками на определенном уровне установлен датчик. Когда вода поднимается до этого уровня, срабатывает сигнализация, и сотрудники сразу направляются сюда. В среднем при повышении уровня воды, нам приходится снимать с решеток около 100 ведер мусора», – отметил начальник цеха.

На этом этапе песок и вода разделяются. Более тяжелый песок оседает на дно, и специальный насос затягивает его в пульпопровод, ведущий в бункер.

Что же происходит за дверью загадочного бункера? Здесь вода подается по специальному вращающемуся шнепу. Затем стоки отстаиваются, и тяжелые отложения отправляются вниз, в телегу. Водная масса по специальной трубе отправляется дальше, на следующие этапы очистки.

«Нет, весь песок из телеги мы не сбрасываем обратно в речку! Его сначала вывозят на специальные песковые карты, а затем – утилизируют», – добавил Александр Евдоков.

Следующей остановкой на нашем водном пути стали огромные круглые бассейны под названием «первичные отстойники». Сейчас в работе находятся три из них. Здесь воду очищают от «сырого осадка», который не задержался ни на специальных решетках, ни на песколовках. Это органические загрязнения, вязкий ил. 

«Центральная установка вращается. Можно увидеть отходящие от нее металлические "лучи" - они достают до дна и заканчиваются специальными скребками. Эти огромные скребки собирают со дна ил в углубление по центру бассейна – приямок. Уже из приямка его откачивают и направляют в цех механического обезвоживания. Как понятно из названия, в этом специальном цехе из ила удаляют воду и отправляют ее на следующие этапы очистки, а оставшийся кек вывозят на иловые карты, откуда (так же, как и песок) переправляют на утилизацию», – пояснил сотрудник «Горводоканала».

Вот и все, механический этап очистки позади. Люди уже, чем смогли, помогли воде стать чище. Теперь, пожалуйста, посторонитесь, уступите дорогу братьям нашим меньшим – бактериям.

Вода без ила и песка поступает в бассейны уже прямоугольной формы – аэротенки.

«Вы правильно догадались по названию, что дальнейшие этапы будут связаны не только с водой, но и с воздухом. Во время бактериологической очистки из воды убирается лишний фосфор и азот. Соответственно, тем бактериям, которые питаются фосфором, кислород не нужен, и мы обеспечиваем им бескислородную среду. Те же, которые поглощают азот, наоборот, нуждаются в повышенном содержании кислорода в воде, и мы подаем воздух в их резервуары», – показал Александр Евдоков.

Итак, на первом этапе к работе приступили фосфор-поглощающие бактерии. Перед тем, как пост примут их коллеги, поглощающие азот, воду необходимо очистить от «наевшихся и разбухших» бактерий, что напитались фосфором. Для этого воду направляют на расположенные немного в стороне от аэротенков вторичные отстойники.

На первый взгляд, они ничем не отличаются от первичных – те же круглые бассейны, только уток на поверхности воды плавает больше. Но, как всегда, самое главное оказывается скрыто от человеческих глаз.

«Разница между первичными и вторичными отстойниками – в донном оборудовании. Там были скребки, которые собирали ил. Здесь выпавшие в осадок бактерии (вторичный ил) затягивают специальные сосуны. Из-за того, что вторичный ил более жидкий, не такой густой, его не удается собрать скребками», – рассказал начальник цеха очистных сооружений.

Очищенную от прошлых гостей воду уже ожидают новые – азот-аккумулирующие бактерии. По дну бассейнов, где они обитают, протянуты трубы, по которым под давлением подается воздух. Без давления, а значит – и насосного оборудования, которое заняло целый бункер неподалеку здесь не обойтись. Иначе струя воздуха не пробьет 6-метровый слой воды. Кстати, воздух подают нагретым до 70 градусов Цельсия, из-за чего вода на очистных сооружениях никогда не замерзает.

Вода течет «змейкой» по бурлящему коридору около 18 часов. Аэротенки – это самый длительный этап очистки сточных вод. Всего же полный цикл длится около суток. Но, нужно признать, оно того стоит! Возле бассейна с поглотителями азота уже хочется дышать полной грудью, а стоя у выводящего канала (по которому воду уже доставляют в реку), отмечаешь: «А вода-то прозрачнее и чище, чем речная!».

Отмечают это и сотрудники «Горводоканала», но, разумеется, «на глазок» чистоту стоков никто не определяет. 

Около выводящего канала стоит специальная будка, внутри которой – автомат-пробоотборник. Раз в час он наполняет 12 колб водой из канала. Затем их забирает лаборант и проводит комплексное исследование. Каждый час в течение суток. Без обеда и выходных. Недаром здесь здание лаборатории в два раза больше и массивнее административного!

«Мы измеряем Ph воды, ее температуру, количество взвешенных веществ и сухого осадка. Также проводим исследования на содержание хлоридов, аммония, нитритов и нитратов, фосфора, нефтепродуктов, пропана, железа, металлов (цинка, меди, марганца), сульфатов и других химикатов», – пояснили в лаборатории «Горводоканала».

Отправляться в Родину, чтобы посмотреть на ту самую огромную трубу, из которой в реку льются городские стоки, не стоит. Увидеть ее нельзя – труба выводит воду прямо в реку, метрах в 30 от берега. Большая струя стоков бурлит на поверхности воды, как аттракцион в аквапарке.

«Около этой точки летом и зимой собираются рыболовы, потому что рыбы любят воду из сточной трубы - она насыщена кислородом после аэротенков, а, кроме того, она теплее!» – заключил Александр Евдоков.

Очистная станция полностью автономна – здесь есть собственный водопровод, который подает воду из Великой и очищает ее. Есть и своя угольная котельная для отопления многочисленных зданий и бункеров с оборудованием. Поэтому ни отключение горячей воды, ни возможные перебои с отоплением станции не страшны. 

Псковичи могут спать спокойно, ведь круглые сутки, при любой погоде, дружный коллектив сотрудников «Горводоканала» и бактерий неустанно трудится над тем, чтобы в Великую стекала только чистая «грязная» вода.

Екатерина Мазепина

Теги: #горводоканал #вода #очистка
Источник: Псковская Лента Новостей
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