ЖКХ

Бесхозные объекты водоснабжения в Псковской области зарегистрируют до 2023 года

Бесхозные объекты водоснабжения в Псковской области зарегистрируют до 2023 года. Об этом сообщил председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания депутатов 29 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Заместитель парламентского комитета Виктор Иващенко спросил, как будет организована работа по содержанию объектов водоснабжения в муниципалитетах, учитывая дотацию на эти цели.

Председатель областного комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов ответил, что все бесхозяйственные сети должны быть зарегистрированы в муниципальную собственность и переданы на обслуживание в эксплуатирующие организации, чтобы абоненты платили по тарифу за приобретенную воду. «Таким образом, со временем отпадет необходимость дотаций», - пояснил он и добавил, что в настоящее время предприятия юридически не имеют возможности нормально содержать эти сети.

Сергей Грахов отметил, что работа по регистрации этих объектов ведется в соответствии с поручением президента.

«Планируем, что к концу следующего года все 100% бесхозяйных объектов будут зарегистрированы», - резюмировал он.