Детский переулок в Бежаницах очистили от мусора после жалобы местной жительницы

Контейнерную площадку в Детском переулке в поселке Бежаницы очистили от мусора после того, как местная жительница пожаловалась в систему «Инцидент менеджмент». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.
Подобная проблема возникла и в Великих Луках – об этом рассказал в комментариях городского паблика местный житель. ЦУР Псковской области также адресовал сообщение в администрацию, после этого мусор вывезли.
Кроме того, великолучанин сообщил о неочищенной дороге возле автовокзала, жалобу направили в городскую администрацию, а уже на следующий день необходимые работы были завершены.