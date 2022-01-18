ЖКХ

Детский переулок в Бежаницах очистили от мусора после жалобы местной жительницы

Контейнерную площадку в Детском переулке в поселке Бежаницы очистили от мусора после того, как местная жительница пожаловалась в систему «Инцидент менеджмент». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре управления регионом.

«В систему поступило обращение жительницы поселка Бежаницы – она рассказала о невывезенном мусоре в Детском переулке. Специалисты ЦУР зафиксировали обращение и направили его в районную администрацию. Проблема была решена – контейнерную площадку очистили», - говорится в сообщении.

Подобная проблема возникла и в Великих Луках – об этом рассказал в комментариях городского паблика местный житель. ЦУР Псковской области также адресовал сообщение в администрацию, после этого мусор вывезли.

Кроме того, великолучанин сообщил о неочищенной дороге возле автовокзала, жалобу направили в городскую администрацию, а уже на следующий день необходимые работы были завершены.