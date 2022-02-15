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ЖКХ

Почти 13 тысяч заявок на догазификацию подали жители Псковской области

16.02.2022 12:35|ПсковКомментариев: 0

По информации специалистов «Газпром Межрегионгаз Псков», жители Псковской области подали 12 758 заявок на догазификацию, заключили 3 294 договора. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил заместитель председателя Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единой России» в региональном парламенте Армен Мнацаканян.

Фото здесь и далее: Армен Мнацаканян / Instagram

«Усилить информирование населения по вопросам газификации, особое внимание уделить мерам социальной поддержки и разъяснять людям льготы, которыми они могут воспользоваться при догазификации. Таковы поручения секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака по итогам заседания федерального штаба по газификации с участием вице-премьера​ Александра Новака, секретарей региональных отделений и руководителей фракций "Единой России" в заксобраниях, глав партийных исполкомов», - отметил Армен Мнацаканян.


 

Администрацию Псковской области представили курирующий вице-губернатор Василий Осипов и руководитель комитета по тарифам Елена Пилипенко, «Газпром Межрегионгаз Псков» - генеральный директор Олег Басников и его заместитель Игорь Милузов. Так, регионам, где еще не приняты льготы по социальной газификации, необходимо это сделать до 15 марта. ​

В Псковской области меры социальной поддержки приняли для: инвалидов 1-й группы, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и гетто, а также семей, имеющих ребенка-инвалида.

Часть затрат на приобретение газового оборудования (газового котла, газовой плиты, газового водонагревателя, прибора учета газа) для догазификации домовладений можно возместить. Выплаты будут производиться через территориальные отделы комитета по соцзащите Псковской области. Подать заявление на догазификацию можно через портал госуслуг, МФЦ, ООО «Газпром Межрегионгаз Псков».

Теги: #Единая Россия #газификация
Источник: Псковская Лента Новостей
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