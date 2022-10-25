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ЖКХ

Тепловые сети меняют у дома №51 на Рижском проспекте в Пскове

26.10.2022 15:03|ПсковКомментариев: 0

Теплосети меняют на Рижском проспекте, 51 в Пскове по инвестиционной программе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети».

Фото здесь и далее: пресс-служба МП «Псковские тепловые сети»

«Инвестиционная программа этого года подходит к завершению, остаются считанные проекты. Об одном из таких и пойдёт разговор сегодня. Дворовая территория у дома №51 больше напоминает военный полигон. На зелёной зоне лежат железобетонные плиты, ржавые трубы, в одном месте перекрыто движение автотранспорта», – рассказали на предприятии.

Под перекладку за один день попали 180 метров сетей.

«Такой план поставлен перед ремонтной службой. Миссия эта выполнима, так как речь идёт о пластиковых трубах. Но это не значит, что работы обходятся без раскалённых брызг, металла. В тепловых камерах расположены фланцевые соединения – это те места, где метал соединяется с пластиком. Две пластины с болтовыми креплениями, одна припаивается к пластиковой трубе, другая приваривается к металлической, а между собой стягиваются гайками», – пояснили специалисты.

За последние два года сети предприятия прошли инвентаризацию. Работники эксплуатационных участков нанесли на топографическую основу 540 километров сетей, но для этого была необходима полная ревизия. Работники подняли все технические паспорта, в которых указаны сроки прокладки, материал изготовления, вид изоляции, какой у них износ и так далее. В результате составили инвестиционную программу, в которой первым делом заменяют то, что требует скорейшего вмешательства.

«Когда мы готовили этот материал, то наткнулись на несколько папок с фотографиями, на которых имелась отметка – Рижский проспект, дом №51. Это обозначает только одно - здесь уже ремонтировали сети, а значит, что тянуть с полной заменой сетей попросту невозможно», – пояснили в пресс-службе.

Замена сетей занимает один рабочий день, но этому дню предшествует неделя подготовки. Эксплуатационный участок организует вскрытие сети, делает необходимые замеры, считает углы поворотов и так далее. Ремонтная служба заказывает необходимый материал, формирует заготовки и вывозит готовые изделия на объект. Далее в 8:30 перекрывается подача горячей воды, после чего, вырезаются и демонтируются трубы.

«Работа долгая, муторная и грязная, но делать её нужно. Когда лотки очищены от старых труб и мусора, в траншеи опускают новые трубы, которые предварительно подогнаны под размер, начинается монтаж. Трубы пластиковые, монтаж не занимает много времени. К вечеру трасса готова к эксплуатации. Жители вернутся домой и не почувствуют никакого дискомфорта, если не брать во внимание раскопанный двор», – заключили в организации.

В ПТС принесли жителям дома извинения за доставленные неудобства.

Теги: #псков #птс #коммуникация
Источник: Псковская Лента Новостей
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