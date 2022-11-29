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ЖКХ

Отопление улицы

29.11.2022 15:23|ПсковКомментариев: 0

Подогреваемые дорожки в псковских дворах — такое решение проблемы их уборки от снега придумал местный коммунальщик. Монтировать нагревательные элементы он предлагает во время возведения новостроек, а городские власти собираются выяснить, получится ли это сделать во время капремонта. Горожан интересует, кто будет оплачивать отопление улицы. Инициатор новшества заверяет, что от него сплошная экономия да еще и польза для экологии. Обозреватель Псковской Ленты Новостей Юлия Магера разбиралась, чего тут больше: фантазии или недалекой реальности.

 

Хорошо забытое старое

По замыслу директора управляющей компании «ПсковЖилСервис» Андрея Тарасова, новая для Пскова технология с отоплением пешеходных дорожек вокруг многоквартирных домов поможет, во-первых, отказаться от реагентов, во-вторых, сэкономить.

«Когда снег выпал, и люди его утоптали, снизу немного подтапливают, чтобы была возможность убирать без пескосоляной смеси. После уборки отопление выключают, покрытие сохнет, - объясняет он. - Сейчас слежавшийся снег приходится отрывать от поверхности с помощью реагентов. Подогревание поможет отказаться от соли».

А вот без дворников обойтись будет невозможно, признает коммунальщик. Полностью топить снег выйдет слишком дорого. Поэтому мастера лопаты будут счищать с дорожек подтаявшую жижу.

Андрей Тарасов уверен, что жильцам за такое в буквальном смысле отопление улицы дополнительно платить не придется. Управляющие компании немного сэкономят на дворниках, много — на реагентах, и смогут оплачивать отопление тротуаров из ежемесячной платы жильцов за содержание общедомового имущества. Бонусом пойдет забота об экологии. Зимние смеси не будут засаливать почву во дворах, не станут разъедать днища припаркованных машин и железные двери в подъезды, целыми останутся обувь и лапки домашних питомцев.

На небольших участках, например, под ступеньками у входа можно будет монтировать электрические нагревательные элементы. Протяженные дорожки потребуют прокладки под ними коммуникаций теплосетей. Таянию снега помогут теплопотери. Благодаря трубам с горячей водой уже сейчас чистые от снега тротуары можно увидеть на улицах Труда и Звездной, под которыми проходят советские теплотрассы. На это обращает внимание Николай Мельков, главный инженер движения «Убитые дороги» и ведущий программы «ГорНадзор» на «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Есть вопрос с удобством пешеходов. Когда идет ремонт, ходить негде», - говорит он про еще один нюанс.

Директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов считает, что «идея хорошая, но не более того».

«Если, - говорит он, - у нас решены все проблемы с парковками, благоустройством и остальными делами вокруг домов — тогда, наверно, на повестку дня стоит ставить вопрос про обогреваемый тротуар. На сегодня в ЖКХ есть более важные и понятные людям проблемы, которые надо решать. Однако современность знает много случаев, когда финансируют самые безумные идеи, а насущные дела оставляют на потом. Все может быть».

За чей счет?

Николай Мельков заверяет, что технически идею претворить в жизнь будет вполне по силам. Но он уверен, что жильцы окажутся против, если выяснится, что каждый месяц придется сверху платить хотя бы рублей по триста: «Многие и сейчас не понимают, откуда такие цифры в квитанциях».

О материальной стороне вопроса говорит и Наталья Старосельская, координатор Клуба председателей советов многоквартирных домов Пскова.

«Сразу нужно решить главный вопрос: кто будет оплачивать ресурс теплоносителя? - задается она. - Если сегодня мы эту задачу переложим на собственников, то это будет чересчур. Я вам скажу, что теплоноситель стоит недешево. Не думаю, что в сложившихся экономических условиях граждане будут готовы отапливать тротуары. Нам надо сегодня говорить не о сложных инженерных конструкциях, а возвращаться к метле и лопате».

Она призывает горожан проявлять личную инициативу по поддержке дворников, что было бы, по ее мнению, «куда актуальнее и своевременнее»:

«Да, мы оплачиваем уборку, но никто не пойдет работать дворником за эту зарплату. Территории разные, бывают очень большие дворы, поддержка дворнику не помешает. Убрать около своей машины, возле подъезда каждому было бы по силам, если бы мы вспомнили, что есть метла и лопата».

Андрей Тарасов подтверждает, что сложности с уборкой дворов, которые горожане ощущают на себе каждую зиму, связаны с оплатой труда дворников:

«Не та зарплата, за которую люди будут работать. Раньше дворников привлекали бесплатным жильем, сейчас от этого дела отошли, а зарплаты рабские. Даже соль развести — трудоемкая работа. Те управляющие компании, кто это понимает, прибавляют зарплаты и пытаются добавить механизированную уборку».

Своей идеей об отоплении тротуаров Андрей Тарасов несколько дней назад поделился с коллегами на совещании в управлении городского хозяйства. Начальник этого городского ведомства Александр Грацкий предложение отметать не стал.

«Идея, безусловно, интересная, - оценил он. - Среди плюсов оперативность уборки тротуаров, предотвращение скользкости на них. Вопрос в содержании и оплате затрат, в том, как отреагируют жители. Работать это будет, фактически, как теплый пол. Затраты станут зависеть от того, насколько холодной будет зима, от количества подъездов в доме — много переменных».

Теплые тротуары можно встретить в странах северной Европы. В частности, в Исландии в качестве теплоносителя используется вода из термальных источников, подогретая природой бесплатно.

Александр Грацкий собирается написать в Казань, где опыт подогрева пешеходной зоны уже внедрен в российскую почву. И связаться с региональным Фондом капремонта, чтобы выяснить, возможно ли обустройство теплых тротуаров во время починки дома. Наталья Старосельская считает, что городские власти могли бы обкатать технологию в туристическом центре. Андрей Тарасов предлагает начинать с новостроек на окраинах:

«Надо это внедрять при строительстве домов. Важен пробный момент, показательный пример, чтобы люди увидели, что обеспечивается лучшая уборка дворов. К сожалению, застройщики пока до этого не доросли, не видят в этом серьезного конкурентного преимущества».

Уборка снега во дворах уже которую зиму больше напоминает борьбу. Но не со стихией, а с управляющими компаниями. Раз так, можно не сомневаться: шанс почувствовать тепло под ногами псковичи получат раньше, чем дорожки у подъездов начнут, наконец, нормально расчищать.

Юлия Магера

Теги: #ЖКХ #уборка снега
Источник: Псковская Лента Новостей
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