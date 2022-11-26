Жители Псковской области пытаются бороться со снегом в соцсетях

Сезон снегопадов ежегодно проверяет коммунальные службы Псковской области на прочность. Довольны ли псковичи качеством уборки своих населенных пунктов? Что думают автомобилисты и пешеходы? Достаточно ли быстро в региональном центре расчищают дороги? Мы собрали посты и комментарии жителей области из социальных сетей за последнюю неделю. Сегодня - о ситуации на дорогах из первых уст.
Больше всего претензий насчет сугробов на проезжей части и в пешеходных зонах возникло у жителей двух крупнейших городов области – Пскова и Великих Лук. Первые жалобы на грязную «кашу» на тротуарах появились еще в самом начале недели – после первых серьезных снежных осадков.
В одном из городских сообществ великолучанка пожаловалась на неочищенные пешеходные дорожки. А уже на следующий день опубликовала новый пост о том, что на ее публикацию, видимо, последовала реакция властей, и теперь тротуар чист.
На подобную проблему жалуется еще одна местная жительница. Претензия касается пешеходной зоны в Великих Луках у Октябрьского проспекта, 120.
Еще один житель города на Ловати обратил внимание на проблемы уборки проезжей части. Горожанин рассказал, что при чистке дороги на улице Гоголя в Великих Луках снегоуборочные машины расчистили только центральную часть дорожного полотна.
По словам мужчины, на обочине, куда сейчас сваливают весь снег с дороги, находится ливневая канализация. Если снег подтает, а потом ударят морозы, ливневку скует льдом до середины весны.
В комментариях к посту местные жители обратили внимание, что проблема с сугробами, созданными снегоуборочными машинами, никак не решается.
На прошедшей неделе состояние дорог активно обсуждали и жители регионального центра. Однако псковичи больше пишут не о проблемах и неочищенных дорогах, а наоборот благодарят коммунальные службы и власти города за чистые тротуары.
Другой пскович рассказал, что в течение всей недели замечал в разных районах Пскова достаточно много уборочной техники и рабочих, которые лопатами расчищали тротуары. Молодой человек приятно удивился, что службы работают и в выходные дни.
С ним согласились горожане, один из них в комментариях опубликовал фото ночной уборки областного центра. Молодой человек обратил внимание, что уборочная машина, которую он запечатлел на фото, работала около двух часов ночи в субботу.
Однако не все псковичи также довольны качеством уборки. Местная жительница в своих соцсетях выложила фотографии сугробов на тротуарах, которые остаются после работы уборочных машин.
Многие выкладывают фотографии снежного города в соцсети, в большинстве случав, по ним видно, что в центре Пскова и на набережных пешеходные дорожки расчищены хорошо и никак не мешают туристам и местным жителям наслаждаться зимними красотами города.
В начале недели также много жалоб в соцсетях поступало от автолюбителей, которые писали о том, что проезжая часть расчищена плохо, и просили псковичей быть осторожнее за рулем, чтобы избежать опасных заносов.
Справедливости ради, стоит отметить, что к концу недели подобных жалоб стало гораздо меньше. То ли все-таки за неделю удалось качественно убрать город, то ли автомобилисты поменяли резину на машинах и привыкли к новым погодным условиям.
Грязь на дорогах и во дворах ежегодно кому-то мешает и пройти, и проехать. Меняются градоначальники и депутаты, в мире происходят войны, кризисы, эпидемии, а снег - стабилен. Он всегда остается проблемой.
Ксения Журавкова