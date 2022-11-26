Общество

Жители Псковской области пытаются бороться со снегом в соцсетях

Сезон снегопадов ежегодно проверяет коммунальные службы Псковской области на прочность. Довольны ли псковичи качеством уборки своих населенных пунктов? Что думают автомобилисты и пешеходы? Достаточно ли быстро в региональном центре расчищают дороги? Мы собрали посты и комментарии жителей области из социальных сетей за последнюю неделю. Сегодня - о ситуации на дорогах из первых уст.

Больше всего претензий насчет сугробов на проезжей части и в пешеходных зонах возникло у жителей двух крупнейших городов области – Пскова и Великих Лук. Первые жалобы на грязную «кашу» на тротуарах появились еще в самом начале недели – после первых серьезных снежных осадков.

В одном из городских сообществ великолучанка пожаловалась на неочищенные пешеходные дорожки. А уже на следующий день опубликовала новый пост о том, что на ее публикацию, видимо, последовала реакция властей, и теперь тротуар чист.

«Я вчера выложила фото с нечищенным от снега тротуаром, по которому если идти, можно вывихнуть ноги», - написала горожанка, восхитившись тем, что дорожки уже убраны.

На подобную проблему жалуется еще одна местная жительница. Претензия касается пешеходной зоны в Великих Луках у Октябрьского проспекта, 120.

«Складывается впечатление, что чистили специально к крыльцу, чтоб усложнить доступ ко входу в магазин. Может и правильно, зачем лишний раз ходить тратиться на подорожавшие продукты? В этом смысле о нашем населении все-таки заботятся», - пошутила великолучанка в сообществе в соцсетях.

Еще один житель города на Ловати обратил внимание на проблемы уборки проезжей части. Горожанин рассказал, что при чистке дороги на улице Гоголя в Великих Луках снегоуборочные машины расчистили только центральную часть дорожного полотна.

«Там с легкостью поместится еще одна полоса и место для пешеходов останется, которые идут с частного сектора по этой дороге. Теперь людям приходится идти чуть ли не по центру дороги, уступая движущимся машинам. Эти сугробы огромные явно будут лежать до конца весны», - рассказал великолучанин в одном из городских сообществ «Вконтакте». По словам мужчины, на обочине, куда сейчас сваливают весь снег с дороги, находится ливневая канализация. Если снег подтает, а потом ударят морозы, ливневку скует льдом до середины весны.

В комментариях к посту местные жители обратили внимание, что проблема с сугробами, созданными снегоуборочными машинами, никак не решается.

«У нас в городе я не видела ни одного грейдера, после которого снег сразу увозят, а не просто распихивают его по бокам или сваливают в кучи», - поддержала автора поста одна из горожанок.

На прошедшей неделе состояние дорог активно обсуждали и жители регионального центра. Однако псковичи больше пишут не о проблемах и неочищенных дорогах, а наоборот благодарят коммунальные службы и власти города за чистые тротуары.

«Есть и добросовестные управляющие компании. Очень приятно видеть убранный двор», - отметил один из местных жителей на утро после обильного снегопада.

Другой пскович рассказал, что в течение всей недели замечал в разных районах Пскова достаточно много уборочной техники и рабочих, которые лопатами расчищали тротуары. Молодой человек приятно удивился, что службы работают и в выходные дни.

«Шел в выходной по делам от Детского парка до улицы Воровского. В очередной раз увидел, как рабочие чистили парк от снега. По улице Пушкина идти похуже, но, в целом, тоже нормально. В вот на улице Воровского часть пути шел по проезжей части, так как тротуар по одной из сторон завалило снегом. Молодцы, конечно, что убирают, но хотелось бы, чтобы во всех районах города было одинаково чисто», - поделился местный житель в соцсети «Вконтакте».

С ним согласились горожане, один из них в комментариях опубликовал фото ночной уборки областного центра. Молодой человек обратил внимание, что уборочная машина, которую он запечатлел на фото, работала около двух часов ночи в субботу.

Однако не все псковичи также довольны качеством уборки. Местная жительница в своих соцсетях выложила фотографии сугробов на тротуарах, которые остаются после работы уборочных машин.

«Я понимаю, что снег нужно куда-то девать с дороги, но такой чисткой коммунальные службы не только затрудняют передвижения пешеходов, но и уродуют туристическую часть города. На улице Советской, например, серые грязные сугробы возле белоснежных палат Подзноева выглядят просто ужасно. А на улице Коммунальной снег с дороги частично завалил половину тротуара. Понятно, что один человек пройдет, но, когда вечером все идут с работы, приходится ждать пока люди пройдут или пробираться по снегу», - рассказала горожанка.

Многие выкладывают фотографии снежного города в соцсети, в большинстве случав, по ним видно, что в центре Пскова и на набережных пешеходные дорожки расчищены хорошо и никак не мешают туристам и местным жителям наслаждаться зимними красотами города.

В начале недели также много жалоб в соцсетях поступало от автолюбителей, которые писали о том, что проезжая часть расчищена плохо, и просили псковичей быть осторожнее за рулем, чтобы избежать опасных заносов.

«Традиционно для дорожников "зима настала неожиданно". Город не чищен вообще. Будьте аккуратнее на дорогах, очень сколько и заносит», - написала местная жительница в соцсети «Вокнтакте».

Справедливости ради, стоит отметить, что к концу недели подобных жалоб стало гораздо меньше. То ли все-таки за неделю удалось качественно убрать город, то ли автомобилисты поменяли резину на машинах и привыкли к новым погодным условиям.

Грязь на дорогах и во дворах ежегодно кому-то мешает и пройти, и проехать. Меняются градоначальники и депутаты, в мире происходят войны, кризисы, эпидемии, а снег - стабилен. Он всегда остается проблемой.

Ксения Журавкова