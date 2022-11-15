ЖКХ

В Псковском районе построили газопровод для газификации деревни Борисовичи

Сотрудники «Газпром газораспределение Псков» построили газопровод протяженностью 2,3 километра и установили пункт редуцирования газа для догазификации 126 домовладений в деревне Борисовичи Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе компании.

«На сегодняшний день с жителями деревни заключено 65 договоров. До границ 50 земельных участков газовые сети уже построены. В рамках комплексных договоров завершаются работы внутри границ земельных участков. После ввода газопровода в эксплуатацию приступим к подключению домовладений, готовых к приему газа», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников.