Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
карта скидок от профсоюза
«Псковэнергосбыт» обращает внимание
итоги-2022 спорт
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
новое в недвижимости
рост тарифов
Господин Рейтингомер
Новогодняя акция на Geely
лонгрид кушать подано
экватор в облсовпрофе
Новая «Пчёлка» в Пскове
Газ в быту
Курс на 2023 ЛОНГРИД
Цифровая гигиена для детей
досуг готовимся к сезону
 
 
 
ещё ЖКХ 22.12.2022 09:523 Станцию умягчения воды построят в Пскове до конца 2023 года 26.12.2022 08:240 Тарифы на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан 23.12.2022 18:490 Что мешает работе мусоровозов, разъяснил региональный оператор по обращению с ТКО 23.12.2022 09:371 «Псковэнергосбыт» обращает внимание плательщиков на предупреждение Сбера 22.12.2022 14:190 «Псковские тепловые сети» назвали главным достижением года погашение крупного кредита 22.12.2022 12:470 Семь тонн золошлака вывезли с объектов Минобороны в Пскове
 
 
 
Самое популярное 22.12.2022 19:301 Ушла из жизни экс-председатель комитета по культуре Псковской области Жанна Малышева 19.12.2022 12:580 Погиб псковский автогонщик Денис Гаврилов 21.12.2022 13:0718 Самая мощная котельная Пскова находится на грани выхода из строя 20.12.2022 18:333 Педофил совратил девятерых детей в Пскове 19.12.2022 13:450 Какой ожидается погода в новогоднюю ночь в Псковской области, рассказала синоптик
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

Тарифы на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан

26.12.2022 08:24|ПсковКомментариев: 0

При повышении тарифов на коммунальные услуги следует учитывать платежеспособность населения. Такую инициативу Минстрою представила комиссия по ЖКХ Общественного совета при ведомстве. Сегодня при индексации тарифов учитывается только инфляция. Оценивать доступность тарифов необходимо, чтобы оплачивать квитанции могло большинство людей, а остальные получали бы адресные субсидии, сказала руководитель комиссии Ирина Булгакова.

«Мы предлагаем при изменении тарифов проводить анализ, какими они должны быть на конкретной территории с учетом платежеспособного спроса населения», — приводят слова Булгаковой «Известия».

С помощью существующих методик можно рассчитать, сколько в процентах составят платежи от общих доходов и общих расходов населения, сколько граждан в регионе будут в состоянии без ущерба для нормальной жизни платить по счетам, а скольким может не хватить денег на основные продукты, рассказала Булгакова.

«Если регион установил такие коммунальные тарифы, которые не в состоянии оплатить 30 и более процентов населения, значит, в субъекте что-то не то с тарифами», — сказала она.

Если треть населения не может платить, тарифы повышать нельзя, добавила она. И тогда компенсировать нехватку средств ресурсоснабжающим организациям необходимо из федерального бюджета — в виде субвенций (межбюджетных трансфертов), подчеркнула Булгакова. А региону нужно искать способы для создания экономических условий для роста благосостояния людей, добавила она.

Сегодня неподъемная для людей плата за ЖКУ — это одна из причин накопления долгов в этой сфере, отметил эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. Если люди не тянут плату, значит, нужна помощь государства, считает он.

Теги: #ЖКХ #тарифы
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Сколько вы планируете потратить на празднование Нового года?
В опросе приняло участие 267 человек
26.12.2022, 08:240 Тарифы на ЖКУ предложили повышать с учетом платежеспособности граждан 26.12.2022, 08:120 Россиян предупредили о штрафе за неубранный снег 26.12.2022, 07:530 Названы профессии, в которых в 2023 году случится гонка зарплат 26.12.2022, 07:370 Псковская область заняла 70 место в итоговом рейтинге регионов
26.12.2022, 07:170 Как избежать набора «новогодних» килограммов, объяснила диетолог 26.12.2022, 06:580 Морозы сменятся оттепелью на Северо-Западе России 25.12.2022, 23:271 Игорь Романов положительно оценил организацию голосования на выборах главы Пушкиногорского района 25.12.2022, 23:220 Глава общества охотников в российском регионе устроил массовый отстрел лосей
25.12.2022, 23:171 Андрей Маковский: Результаты выборов в Пушкиногорском районе для «Новых людей» сложились позитивно 25.12.2022, 23:140 В России предложили создать центры подготовки спецназа 25.12.2022, 23:140 Предварительные итоги выборов главы Пушкиногорского района оценила Оксана Филиппова 25.12.2022, 23:120 Заменённый перед авиарейсом самолёт приземлился в Пскове
25.12.2022, 23:060 Российский турист погиб в Анталье во время фотографирования 25.12.2022, 23:040 Антон Минаков о выборах главы Пушкиногорского района: Мы видим растущий рейтинг ЛДПР 25.12.2022, 22:550 Рогозину проведут операцию по извлечению осколка 26 декабря 25.12.2022, 22:370 Врач назвал способы распознать дефицит витамина С
25.12.2022, 22:270 Оксана Филиппова лидирует на досрочных выборах главы Пушкиногорского района 25.12.2022, 22:120 Минобрнауки предложило увеличить стипендии 25.12.2022, 22:070 Армен Мнацаканян положительно оценил двухдневный формат выборов в Пушкиногорском районе 25.12.2022, 22:050 «Ведьмину Голову» запечатлел псковский астрофотограф
25.12.2022, 21:580 Россиянам дали советы по действиям при обморожении 25.12.2022, 21:560 В Сети появились фото смартфонов Samsung S23 до презентации 25.12.2022, 21:512 Игорь Сопов: Выборы главы Пушкиногорского района – пример отличной избирательной кампании 25.12.2022, 21:460 Дендропарк обустроят в Псково-Печерском монастыре
25.12.2022, 21:380 Явка на выборах главы Пушкиногорского района составила почти 35% 25.12.2022, 21:320 Дерматолог развеяла миф о пользе масел для кожи в зимнее время 25.12.2022, 21:130 Псковская команда дзюдоистов стала победителем международного турнира 25.12.2022, 21:000 Охотничьи собаки сутки согревали россиянина на морозе и спасли ему жизнь
25.12.2022, 20:490 Молодого псковича с татуировкой нашли погибшим 25.12.2022, 20:310 Вылет самолёта из Москвы в Псков задерживается из-за замены воздушного судна 25.12.2022, 20:161 Псковская полиция ищет автомобилиста, сбившего подростка на тротуаре 25.12.2022, 20:000 Завершились досрочные выборы главы Пушкиногорского района
25.12.2022, 19:460 Пять человек умерли от COVID-19 в Псковской области 25.12.2022, 19:300 Новогодний турнир по самбо состоялся в Великих Луках 25.12.2022, 19:070 «Пушистая банда»: коты отобрали улов у рыбаков в Гдовском районе. ВИДЕО 25.12.2022, 18:480 Около 30 несовершеннолетних пострадали в ДТП в Пскове с начала года
25.12.2022, 18:270 Выдру Бухлю научили плаванию в псковском подворье. ВИДЕО 25.12.2022, 18:050 Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 18.00 составила более 33% 25.12.2022, 17:580 В Москве задержали полицейского после сообщения о пытках 20-летней девушки 25.12.2022, 17:371 Самым распространёным животным в России стала свинья
25.12.2022, 17:200 Антирейтинг новогодних подарков возглавили носки и сувениры – аналитики 25.12.2022, 17:060 Судьба зимующего в парке аиста беспокоит псковичей 25.12.2022, 16:450 Российский диетолог назвала самую вредную кашу для пожилых 25.12.2022, 16:210 Володин призвал отменить преференции для покинувших Россию
25.12.2022, 16:040 Псково-Печерский монастырь украшают к празднику Рождества 25.12.2022, 15:426 Пскович упал на скользком тротуаре, ему вызвали «скорую» 25.12.2022, 15:130 Более 30% избирателей проголосовали на выборах главы Пушкиногорского района 25.12.2022, 14:590 В Великих Луках загорелся автомобиль из-за короткого замыкания в фаре
25.12.2022, 14:460 «Союзмультфильм» займется перезапуском советской классики 25.12.2022, 14:150 Шесть человек пострадали в ночном ДТП в Великих Луках 25.12.2022, 13:501 Дмитрий Шахов посетил XV съезд Федерации шахмат России 25.12.2022, 13:250 Пскович пытался похитить из магазина спиртное и попался росгвардейцам
25.12.2022, 13:031 Парк «Лукоморье» построят в Пушкинских Горах за 80 млн рублей 25.12.2022, 12:430 До -13°C, сильный ветер и гололедицу прогнозируют в Псковской области 26 декабря 25.12.2022, 12:191 Из Чёрного моря выловили забывшую свое имя и адрес проживания девушку 25.12.2022, 12:050 Явка на выборах главы Пушкиногорского района приближается к 25%
25.12.2022, 11:490 Великолучанка попалась на фиктивной регистрации иностранки 25.12.2022, 11:320 Покупатели квартир в проблемных домах смогут подавать заявления на возмещение через Госуслуги 25.12.2022, 11:110 Инвестиции в АПК увеличились втрое в Псковской области за пять лет 25.12.2022, 10:410 Георгий Василевич принял участие в выборах главы Пушкиногорского района
25.12.2022, 10:350 Живущие по григорианскому календарю христиане отмечают Рождество 25 декабря 25.12.2022, 10:170 Явка на выборах главы Пушкиногорского района на 10.00 превысила 20% 25.12.2022, 10:090 Меры поддержки участников СВО распространили на силовые ведомства Псковской области 25.12.2022, 09:500 Очередной ямочный ремонт провели на Ольгинском мосту в Пскове
25.12.2022, 09:260 В Псково-Печерском монастыре приступили к реставрации звонницы 25.12.2022, 09:051 Россияне во время корпоратива заперли коллегу в сейфе и не смогли его освободить 25.12.2022, 08:000 Начался второй день голосования на выборах главы Пушкиногорского района 24.12.2022, 23:321 В Китае за сутки коронавирусом заразились 37 миллионов человек
24.12.2022, 22:080 Два легковых автомобиля столкнулись на дальнем Завеличье 24.12.2022, 22:000 Псковская ГИБДД сообщила график работы подразделений в праздники 24.12.2022, 21:420 Пропавшего в декабре мужчину продолжают искать в Великих Луках 24.12.2022, 21:210 Соглашение о сотрудничестве подписали псковский и витебский институты
24.12.2022, 21:020 Раненого экс-главу Роскосмоса доставили в московский госпиталь 24.12.2022, 20:420 Огни на главной городской ели зажгли в Великих Луках. ВИДЕО 24.12.2022, 20:212 Ввоз почти 60 тонн боснийских груш запретили на госгранице РФ в Псковской области 24.12.2022, 20:000 Избирательные участки закрылись в Пушкиногорском районе, явка приблизилась к 20%
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru