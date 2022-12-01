ЖКХ

«Заплатите чеканной монетой»: оправдан ли рост тарифов ЖКХ?

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM), на тему повышения тарифов на коммунальные услуги для жителей Псковской области на 9% с 1 декабря.

Тарифы на коммунальные услуги для жителей Псковской области вырастут на 9% с 1 декабря. Подорожает холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. В следующий раз провести индексацию на коммунальные услуги планируют только в июле 2024 года.

Изначально повысить тарифы планировали только в июле 2023 года, однако подорожает «коммуналка» на семь месяцев раньше. Объясняется это тем, что в бюджете не хватает средств на содержание инфраструктуры, в том числе модернизацию объектов теплоснабжения и теплосетей. Главным образом на это повлияла инфляция, которую вызвал рост цен в 2022 году на стройматериалы, металлопродукцию, сырье, топливо и услуги.

Индексация платы за ЖКУ — традиционная процедура. Как правило, за последние 10 лет тарифы повышают раз в году — с 1 июля, в рамках инфляции. Исключением был 2019 год, когда индексация проходила два раза: в январе и июле. В этом году возникло «опережающее» повышение, при том, что в июле рост тарифов за ЖКУ уже составила около 4 %.

Если люди будут больше платить за коммунальные услуги, значит начнут меньше тратить на все остальное. Индексация тарифов скажется на снижении покупательской способности псковичей, и, соответственно, отразится на сферах торговли, услуг и производстве.

Оправдан ли рост тарифов? Не вызовет ли он, в свою очередь, увеличение задолженности населения по платежам за ЖКУ и, как следствие, рост социальной напряженности? Об этом в программе «Дневной дозор».

На какие коммунальные услуги поднимется стоимость в Псковской области рассказала председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко. По ее словам, предприятия нуждаются в поддержке, поэтому индексация неизбежна.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«С 14 ноября этого года правительство выпустило постановление, в котором установлены особенности индексации регулируемых тарифов именно на период с декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Постановление предусматривает рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 декабря в размере 9%. У нас тарифы будут расти с 1 декабря. По 31 декабря 2023 года они меняться не будут. Коснется это всех коммунальных услуг. Сейчас пересмотрены и утверждены новые тарифы по всем коммунальным услугам. Мы не регулируем жилищные услуги, то есть найм, содержание, капремонт. Это туда не входит. Возможно, они тоже будут изменены, но уже не под это законодательство. Своевременно это или нет, здесь комментировать сложно. Есть постановление правительства, которое мы обязаны исполнить. Повышение с декабря, может быть, для населения резко. Но это сделано не просто так. Наши предприятия тоже нуждаются в поддержке. Таким образом, предприятия будут получать больше выручки, и средства пойдут именно на жизнь коммунальных организаций, которые поставляют нам ресурс».

Повышение тарифов за ЖКУ сейчас оправданно, объясняет директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, существующие субсидии из бюджета помогают некоторым категориям граждан оплачивать коммунальные услуги, но не все про это помнят.

«Если официальными органами статистики признается чуть более 12% инфляции на сегодняшний день, то это естественно. Это говорит о том, что дорожает жизнь, материалы, продукты. К сожалению, всё подорожало не только у нас, но и везде, во всей России. Это объективная ситуация. Если взять наше предприятие, даже ремонтная программа "Псковских тепловых сетей" на 80% состоит из железа. Нам надо менять трубы, оборудование, насосы, задвижки – это всё железо. Железо в этом году подорожало на 40%. Мы же не можем в Средневековье вернуться и делать задвижки из дерева. Покупаем всё на рынке, а рынок вот такой. Мы хотим жить в тепле и в комфорте. Здесь дилемма: дешево мерзнуть или дорого жить в тепле. Я тоже житель города. Это неприятно, но это очевидная вещь. Хочу сказать, что государство помогает людям в этой ситуации субсидиями. Вот если больше 22% совокупного дохода семьи платеж за жилищно-коммунальные услуги, государство дает субсидию, причем живыми деньгами на счет в банке. Государство говорит: "Пожалуйста, оплачивайте, вам тяжело, вот вам реальная помощь, только оплачиваете"».

На взгляд директора управляющей компании «Псковжилсервис» Андрея Тарасова, в последнее время не было объективных предпосылок для индексации тарифов за ЖКУ. Он добавил, что управляющие компании при этом не поднимали стоимость своих услуг уже несколько лет, но эта необходимость назрела.

«Для меня непонятно, почему сейчас, с декабря, вдруг решили поднимать цены на жилищно-коммунальные услуги, когда есть утвержденный порядок. Никто не объясняет этот момент. Я как бы против этого повышения, и ситуация не та. Если какие-то факторы сильно повлияли на то, чтобы повысили тарифы, это надо объяснять. Как правило, установленные законодательством тарифы меняются у нас летом, в июле. Ежегодно они пересматриваются. Никаких объективных, экономических предпосылок для этого я не вижу. От чего вдруг такие скачки? Коммунальщики, именно те, кто оказывает коммунальные услуги – обратили бы внимание, в том числе и на управляющие компании. У нас, у коммунальщиков, тариф не повышался уже 4 года. Мы прекрасно понимаем эту ситуацию, пытаемся каким-то образом выкручиваться, не давим ни на кого, чтобы повышались тарифы. Повышение тарифов идет ежегодно, ежегодно индексируется это всё. И опять в декабре вдруг повысили. Есть такие объективные причины, как за 4 года инфляция прошла, минимальный размер оплаты труда увеличился, соответственно, зарплаты увеличились у работников. Эти моменты должны быть компенсированы. Каких-то других причин нет».

Причиной досрочного повышения тарифов на коммунальные услуги стала высокая инфляция, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. А ресурсоснабжающим предприятиям сейчас особенно тяжело. По его мнению, если следующая индексация будет действительно только через полтора года, то декабрьскую люди смогут пережить.

«Мы же понимаем, что после определенных событий расходы наших предприятий и граждан резко выросли. Объективные причины – необходимо обновляться инфраструктуре, необходимо закупать материалы, которые обслуживаются. Почему сейчас – абсолютно ясный вопрос, потому что денег не хватает, а модернизировать надо, хотя бы содержать то, что есть. Мы же все в магазин ходим и видим, что инфляция имеет место быть. Поэтому у ресурсопоставляющих организаций те же самые проблемы, как и у всех, но масштабы побольше. Насколько это социально справедливо – вопрос риторический. Я думаю, что перевешивать на граждан внутренние проблемы предприятий такая себе история, дискуссионная. Но, с другой стороны, правительство обещает полтора года потом не повышать. Будем надеяться, что этого не будет. Сейчас поднимут и всё, а там полтора года будем спокойно жить. Если это действительно так, то ничего страшного, переживём».

Какие последствия от повышения тарифов за ЖКУ ожидают граждан и экономику страны в целом, объяснил экономический эксперт Алексей Овчинников.

«Понятно, что перенос этой ежегодной индексации тарифов ЖКХ перенесет и повышение цен со следующего года на этот. Любое повышение тарифов всегда ведет к разгону инфляции. Об этом говорят не только независимые эксперты. Например, рейтинговое агентство "АКРА" как раз предупредило, что повышение тарифов приведёт к повышению цен. Само Министерство экономического развития соглашается с тем, что повышение тарифов – это разгон инфляции. Собственно говоря, свои цифры в это закладывает. Но это ещё не самая большая проблема. Проблема более серьезная в том, что если люди начинают тратить больше на коммунальные услуги, то они начинают меньше тратить на что-то другое: покупать продукты, одежду и так далее. Покупательская способность уменьшается за счет того, что часть денег уходит на оплату, безусловно, тоже необходимых услуг. Но тем не менее, потребительский сектор при этом все равно сжимается. И это ещё не все проблемы. Ещё одна проблема заключается в том, что повышение тарифов, в первую очередь, ударяет по населению, условно говоря, бедному. Скажем так, средний класс не особо замечает эти траты, они составляют не более 10%. Для бедного населения – более существенная статья расходов, они более серьезно это почувствуют, у них реальные доходы серьезно меньше».

Эксперты не исключают, что повышение тарифов за ЖКУ повлечет за собой рост инфляции по итогам этого года. Но недостаток финансирования ресурсоснабжающих предприятий может привести к авариям, а значит и отсутствию постоянного тепла, света или водоснабжения. Поэтому необходим баланс.

По расчетам специалистов, после декабрьской индексации средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. При этом важно отметить, что будут сохранены все льготы и меры социальной поддержки россиян. Претендовать на субсидию на оплату ЖКУ могут люди, существенная часть доходов которых уходит на оплату коммунальных услуг.

Анастасия Сливинская