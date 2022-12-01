Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
поддержка мобилизованных членов профсоюза
Новая «Пчёлка» в Пскове
рост тарифов
о работе ЛДПР и партийных инициативах
Газ в быту
FAQ передача показаний
проект ТЕПЛЫЙ ДОМ
новогодние корпоративы
Geely выгоднее на 690 тысяч рублей
проект бюджета Пскова
борьба с наледью
Господин Рейтингомер
о переходе на четырёхдневку
Кофейни и пекарни в Пскове
показания электросчетчиков
Досуговые центры для взрослых
 
 
 
ещё ЖКХ 01.12.2022 18:000 «Заплатите чеканной монетой»: оправдан ли рост тарифов ЖКХ? 01.12.2022 18:000 «Заплатите чеканной монетой»: оправдан ли рост тарифов ЖКХ? 01.12.2022 16:162 Иван Грибов о газификации: Результата мы в любом случае добьёмся 01.12.2022 10:451 В России сделали бессрочной программу социальной газификации 30.11.2022 21:320 Проблемы при подготовке к отопительному сезону обсудили в Новоржевском районе 30.11.2022 16:400 Псковичам напомнили о необходимости регулярного техобслуживания газового оборудования
 
 
 
Самое популярное 01.12.2022 07:260 Губернатор сообщил о гибели ещё четырёх псковских военнослужащих на Украине 30.11.2022 13:289 Шесть обысков провели у подозреваемых в коррупционном преступлении в Пскове 25.11.2022 14:102 В Пскове затопило оживлённый перекрёсток. ВИДЕО 29.11.2022 15:100 Придут ли в Псковскую область аномальные морозы, рассказала синоптик 28.11.2022 13:107 Более 70 домов останутся без горячей воды на Запсковье
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
ЖКХ

«Заплатите чеканной монетой»: оправдан ли рост тарифов ЖКХ?

01.12.2022 18:00|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию нового выпуска программы «Дневной дозор», которая вышла на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM), на тему повышения тарифов на коммунальные услуги для жителей Псковской области на 9% с 1 декабря.

 

Тарифы на коммунальные услуги для жителей Псковской области вырастут на 9% с 1 декабря. Подорожает холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и вывоз твердых коммунальных отходов. В следующий раз провести индексацию на коммунальные услуги планируют только в июле 2024 года.

Изначально повысить тарифы планировали только в июле 2023 года, однако подорожает «коммуналка» на семь месяцев раньше. Объясняется это тем, что в бюджете не хватает средств на содержание инфраструктуры, в том числе модернизацию объектов теплоснабжения и теплосетей. Главным образом на это повлияла инфляция, которую вызвал рост цен в 2022 году на стройматериалы, металлопродукцию, сырье, топливо и услуги.

Индексация платы за ЖКУ — традиционная процедура. Как правило, за последние 10 лет тарифы повышают раз в году — с 1 июля, в рамках инфляции. Исключением был 2019 год, когда индексация проходила два раза: в январе и июле. В этом году возникло «опережающее» повышение, при том, что в июле рост тарифов за ЖКУ уже составила около 4 %.

Если люди будут больше платить за коммунальные услуги, значит начнут меньше тратить на все остальное. Индексация тарифов скажется на снижении покупательской способности псковичей, и, соответственно, отразится на сферах торговли, услуг и производстве.

Оправдан ли рост тарифов? Не вызовет ли он, в свою очередь, увеличение задолженности населения по платежам за ЖКУ и, как следствие, рост социальной напряженности? Об этом в программе «Дневной дозор».

На какие коммунальные услуги поднимется стоимость в Псковской области рассказала председатель комитета по тарифам и энергетике Псковской области Елена Пилипенко. По ее словам, предприятия нуждаются в поддержке, поэтому индексация неизбежна.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«С 14 ноября этого года правительство выпустило постановление, в котором установлены особенности индексации регулируемых тарифов именно на период с декабря 2022 года по 31 декабря 2023 года. Постановление предусматривает рост тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 декабря в размере 9%. У нас тарифы будут расти с 1 декабря. По 31 декабря 2023 года они меняться не будут. Коснется это всех коммунальных услуг. Сейчас пересмотрены и утверждены новые тарифы по всем коммунальным услугам. Мы не регулируем жилищные услуги, то есть найм, содержание, капремонт. Это туда не входит. Возможно, они тоже будут изменены, но уже не под это законодательство. Своевременно это или нет, здесь комментировать сложно. Есть постановление правительства, которое мы обязаны исполнить. Повышение с декабря, может быть, для населения резко. Но это сделано не просто так. Наши предприятия тоже нуждаются в поддержке. Таким образом, предприятия будут получать больше выручки, и средства пойдут именно на жизнь коммунальных организаций, которые поставляют нам ресурс».

Повышение тарифов за ЖКУ сейчас оправданно, объясняет директор муниципального предприятия «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов. По его словам, существующие субсидии из бюджета помогают некоторым категориям граждан оплачивать коммунальные услуги, но не все про это помнят.

«Если официальными органами статистики признается чуть более 12% инфляции на сегодняшний день, то это естественно. Это говорит о том, что дорожает жизнь, материалы, продукты. К сожалению, всё подорожало не только у нас, но и везде, во всей России. Это объективная ситуация. Если взять наше предприятие, даже ремонтная программа "Псковских тепловых сетей" на 80% состоит из железа. Нам надо менять трубы, оборудование, насосы, задвижки – это всё железо. Железо в этом году подорожало на 40%. Мы же не можем в Средневековье вернуться и делать задвижки из дерева. Покупаем всё на рынке, а рынок вот такой. Мы хотим жить в тепле и в комфорте. Здесь дилемма: дешево мерзнуть или дорого жить в тепле. Я тоже житель города. Это неприятно, но это очевидная вещь. Хочу сказать, что государство помогает людям в этой ситуации субсидиями. Вот если больше 22% совокупного дохода семьи платеж за жилищно-коммунальные услуги, государство дает субсидию, причем живыми деньгами на счет в банке. Государство говорит: "Пожалуйста, оплачивайте, вам тяжело, вот вам реальная помощь, только оплачиваете"».

На взгляд директора управляющей компании «Псковжилсервис» Андрея Тарасова, в последнее время не было объективных предпосылок для индексации тарифов за ЖКУ. Он добавил, что управляющие компании при этом не поднимали стоимость своих услуг уже несколько лет, но эта необходимость назрела.

«Для меня непонятно, почему сейчас, с декабря, вдруг решили поднимать цены на жилищно-коммунальные услуги, когда есть утвержденный порядок. Никто не объясняет этот момент. Я как бы против этого повышения, и ситуация не та. Если какие-то факторы сильно повлияли на то, чтобы повысили тарифы, это надо объяснять. Как правило, установленные законодательством тарифы меняются у нас летом, в июле. Ежегодно они пересматриваются. Никаких объективных, экономических предпосылок для этого я не вижу. От чего вдруг такие скачки? Коммунальщики, именно те, кто оказывает коммунальные услуги – обратили бы внимание, в том числе и на управляющие компании. У нас, у коммунальщиков, тариф не повышался уже 4 года. Мы прекрасно понимаем эту ситуацию, пытаемся каким-то образом выкручиваться, не давим ни на кого, чтобы повышались тарифы. Повышение тарифов идет ежегодно, ежегодно индексируется это всё. И опять в декабре вдруг повысили. Есть такие объективные причины, как за 4 года инфляция прошла, минимальный размер оплаты труда увеличился, соответственно, зарплаты увеличились у работников. Эти моменты должны быть компенсированы. Каких-то других причин нет».

Причиной досрочного повышения тарифов на коммунальные услуги стала высокая инфляция, объясняет эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов. А ресурсоснабжающим предприятиям сейчас особенно тяжело. По его мнению, если следующая индексация будет действительно только через полтора года, то декабрьскую люди смогут пережить.

«Мы же понимаем, что после определенных событий расходы наших предприятий и граждан резко выросли. Объективные причины – необходимо обновляться инфраструктуре, необходимо закупать материалы, которые обслуживаются. Почему сейчас – абсолютно ясный вопрос, потому что денег не хватает, а модернизировать надо, хотя бы содержать то, что есть. Мы же все в магазин ходим и видим, что инфляция имеет место быть. Поэтому у ресурсопоставляющих организаций те же самые проблемы, как и у всех, но масштабы побольше. Насколько это социально справедливо – вопрос риторический. Я думаю, что перевешивать на граждан внутренние проблемы предприятий такая себе история, дискуссионная. Но, с другой стороны, правительство обещает полтора года потом не повышать. Будем надеяться, что этого не будет. Сейчас поднимут и всё, а там полтора года будем спокойно жить. Если это действительно так, то ничего страшного, переживём».

Какие последствия от повышения тарифов за ЖКУ ожидают граждан и экономику страны в целом, объяснил экономический эксперт Алексей Овчинников.

«Понятно, что перенос этой ежегодной индексации тарифов ЖКХ перенесет и повышение цен со следующего года на этот. Любое повышение тарифов всегда ведет к разгону инфляции. Об этом говорят не только независимые эксперты. Например, рейтинговое агентство "АКРА" как раз предупредило, что повышение тарифов приведёт к повышению цен. Само Министерство экономического развития соглашается с тем, что повышение тарифов – это разгон инфляции. Собственно говоря, свои цифры в это закладывает. Но это ещё не самая большая проблема. Проблема более серьезная в том, что если люди начинают тратить больше на коммунальные услуги, то они начинают меньше тратить на что-то другое: покупать продукты, одежду и так далее. Покупательская способность уменьшается за счет того, что часть денег уходит на оплату, безусловно, тоже необходимых услуг. Но тем не менее, потребительский сектор при этом все равно сжимается. И это ещё не все проблемы. Ещё одна проблема заключается в том, что повышение тарифов, в первую очередь, ударяет по населению, условно говоря, бедному. Скажем так, средний класс не особо замечает эти траты, они составляют не более 10%. Для бедного населения – более существенная статья расходов, они более серьезно это почувствуют, у них реальные доходы серьезно меньше».

Эксперты не исключают, что повышение тарифов за ЖКУ повлечет за собой рост инфляции по итогам этого года. Но недостаток финансирования ресурсоснабжающих предприятий может привести к авариям, а значит и отсутствию постоянного тепла, света или водоснабжения. Поэтому необходим баланс.

По расчетам специалистов, после декабрьской индексации средний ежемесячный платеж на одну семью из трех человек вырастет на 324 рубля. При этом важно отметить, что будут сохранены все льготы и меры социальной поддержки россиян. Претендовать на субсидию на оплату ЖКУ могут люди, существенная часть доходов которых уходит на оплату коммунальных услуг.

Анастасия Сливинская

Теги: #ЖКХ #тарифы #Дневной дозор
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
В России обсуждают предложение ввести единую форму во всех школах. Как вы относитесь к данной инициативе?
В опросе приняло участие 261 человек
01.12.2022, 19:110 Великолукские депутаты расчистили от снега дворы и сложили дрова пожилым горожанам 01.12.2022, 18:530 Школьников, педагогов и родителей приглашают к участию в «Культурном марафоне» 01.12.2022, 18:350 Самовыдвиженец не смог оспорить решение пушкиногорской ТИК в областном суде 01.12.2022, 18:300 Осуждённый предстанет перед судом в Псковской области за экстремизм
01.12.2022, 18:180 VK объявил о начале предзаказов на новую умную колонку 01.12.2022, 18:150 Псковский археолог представил коллегам опыт организации школы у деревни Горожане 01.12.2022, 18:150 «Обратный отсчет»: Прокурор Псковской области Иван Грибов о борьбе с коррупцией и итогах года. ВИДЕО 01.12.2022, 18:140 Где и как провести новогодние праздники, рассказали псковичам
01.12.2022, 18:110 Псковский суд отправил москвича на исправительные работы за мошенничество 01.12.2022, 18:110 Более 40% россиян считают себя зависимыми от телефонов и Сети – эксперты 01.12.2022, 18:000 Концерт органной музыки «Планета Бах» состоится в Пскове 01.12.2022, 18:000 «Заплатите чеканной монетой»: оправдан ли рост тарифов ЖКХ?
01.12.2022, 17:560 Олимпиада «Безопасный интернет» для школьников стартовала в России 01.12.2022, 17:560 Жительница Куньинского района задолжала более 200 тысяч рублей алиментов ребёнку-инвалиду 01.12.2022, 17:530 Выставка калужского фотохудожника Василия Коржоса открылась в Пскове 01.12.2022, 17:520 Турбаза «Пушкиногорье» приглашает на отдых по программе «Поэма»
01.12.2022, 17:510 Половина российских учителей считают кибербуллинг проблемой - исследование VK 01.12.2022, 17:491 Производство рыбных консервов в Псковской области выросло на 30% 01.12.2022, 17:400 Иван Грибов: Я очень жестко спрашиваю с прокуроров 01.12.2022, 17:350 Россиянин пытался зарезать знакомого косой за отказ передать телефон
01.12.2022, 17:300 Вещи героев Отечественной войны 1812 года представят на выставке во Дворе Постникова 01.12.2022, 17:270 Муниципальные округа 01.12.2022, 17:210 «PROПРАВО»: Защита прав детей. ВИДЕО 01.12.2022, 17:160 Александр Козловский: «Единая Россия» доказывает свою успешность реальными делами
01.12.2022, 17:130 Бронемашину «Тигр» передали бригаде спецназа в Пскове 01.12.2022, 17:110 Иван Грибов получит золотой значок ГТО 01.12.2022, 17:100 Фасад и инженерные системы отремонтировали в многоквартирном доме в Черёхе 01.12.2022, 17:060 Отказаться от использования смартфона во время еды призывает врач
01.12.2022, 17:040 Стартовал приём заявок на конкурс-акцию «Курбатов на каждый день» 01.12.2022, 16:550 Концерт в поддержку военнослужащих пройдёт в Пскове 01.12.2022, 16:400 Более половины россиян смотрят отечественные фильмы и сериалы - ВЦИОМ 01.12.2022, 16:380 Все срезы жизни общества находятся в поле зрения прокуратуры — Иван Грибов
01.12.2022, 16:360 Торжественный митинг в честь 60-летия бригады спецназа прошëл в Пскове 01.12.2022, 16:330 Более 9 км автодороги ввели в эксплуатацию в Дновском районе 01.12.2022, 16:310 День профсоюзов организуют в Плюсском районе в 2023 году 01.12.2022, 16:300 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 1 декабря
01.12.2022, 16:280 В прокуратуру Псковской области стали чаще присылать электронные обращения 01.12.2022, 16:230 Заседание антинаркотической комиссии состоялось в Псковском районе 01.12.2022, 16:202 Российскую пенсионерку задержали за нападение с ножом на терапевта 01.12.2022, 16:170 «Росгосстрах» признан компанией года по версии ВЦИОМ
01.12.2022, 16:162 Иван Грибов о газификации: Результата мы в любом случае добьёмся 01.12.2022, 16:080 Мракобесие и Поттер 01.12.2022, 16:060 «Гайд-парк»: Наталья Федорова о бюджете, спортивной инфраструктуре и навигации на Талабские острова. ВИДЕО 01.12.2022, 15:580 Сбербанк снизил комиссию за эквайринг для новых клиентов до 1%
01.12.2022, 15:560 Магазин «Бизон» - в помощь хозяйке на Новый год 01.12.2022, 15:460 Псковская пенсионерка передала мошенникам более 1000 евро 01.12.2022, 15:440 Женщина пострадала в результате съезда автомобиля в кювет в Дедовичском районе 01.12.2022, 15:430 Почти 800 метров эстакад построили на заводе «Титан-Полимер»
01.12.2022, 15:410 О сложностях при обеспечении жильем детей-сирот рассказал Иван Грибов 01.12.2022, 15:340 Зажигательная драма 01.12.2022, 15:290 Псковский зооприют «Лесопилка» закрыли для посещения 01.12.2022, 15:240 Александр Борисов: За 21 год своей работы ЕР стала символом единства людей
01.12.2022, 15:200 Фотофакт: Огромные сосульки на здании начальной школы в Великих Луках 01.12.2022, 15:180 Событийный календарь на 2023 год представили в Псковской области 01.12.2022, 15:160 Более 50 трупов собак обнаружили на скотомогильнике в российском регионе 01.12.2022, 15:080 Прокуратура настроена на конструктивное взаимодействие с властью — Иван Грибов
01.12.2022, 15:040 Косуля пробежала по улице в Себеже. ВИДЕО 01.12.2022, 15:010 Автобусные остановки установили на улице Кузбасской Дивизии в Пскове 01.12.2022, 15:000 400 дел по факту ложных сообщений об актах терроризма возбудили в Псковской области за год 01.12.2022, 14:520 Почти 15-градусные морозы придут в Псковскую область 2 декабря
01.12.2022, 14:520 Скончался актёр Тимофей Спивак 01.12.2022, 14:470 Алтаевские чтения стартуют в Псковской области 01.12.2022, 14:440 Иван Грибов прокомментировал решение назвать парк под Псковом в честь прокуратуры 01.12.2022, 14:400 Наталья Фёдорова о спортивной инфраструктуре: Этот год был для нас олимпийским прорывом
01.12.2022, 14:330 В Госдуму внесли проект о декларировании доходов региональных депутатов 01.12.2022, 14:311 Отсутствие свободного доступа к памятнику Петру I в Пскове объяснил прокурор 01.12.2022, 14:290 Выход на лёд водоёмов запретили в Пыталовском районе 01.12.2022, 14:280 Псковский музей-заповедник провёл занятие с сотрудниками интеграционных мастерских
01.12.2022, 14:250 Сбор овощей в тепличном комбинате завершают в Псковском районе 01.12.2022, 14:230 Более 1200 нарушений коррупционного характера выявили в Псковской области за год 01.12.2022, 14:080 Псковичи смогут проверить свой уровень финансовой грамотности 01.12.2022, 14:030 Иван Грибов: Прокуратура смогла доказать, что жестокое обращение с животными уголовно наказуемо
01.12.2022, 13:590 В Петербурге осуждённый чиновник переписал квартиры на тёщу, но она отказалась их вернуть 01.12.2022, 13:500 Как в соцсетях называют новые катера на Талабские острова, рассказала глава Псковского района 01.12.2022, 13:470 Прокуратура исключила из плана 80% проверок псковского бизнеса 01.12.2022, 13:382 Более 100 сотрудников МВД наказали за передачу данных в мессенджерах
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru