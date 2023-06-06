Андрей Турчак призвал ускорить темпы социальной догазификации

Ускорить темпы социальной догазификации призвал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии.
Фото: Андрей Турчак / Telegram
На заседании федерального штаба по газификации Андрей Турчак, в частности, призвал завершить работы по подключению газа ко включенным в программу школам до 1 сентября и ускорить газификацию домовладений.
«Если на начало года у нас было подключено более 500 тысяч участков, то за полгода прирост составил не более 80 тысяч. Есть объективные причины - во многих регионах зимний период недавно закончился. Но важно ускориться. Это касается не только газификации домовладений, но и газификации соцобъектов. Речь идёт примерно о 2700 школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Сегодня принято 313 заявок по ним и заключено около 90 договоров. Обращаюсь, прежде всего, к главам регионов – надо ускориться по темпам заключения договоров, подачи заявок, самим работам», - подчеркнул Андрей Турчак.