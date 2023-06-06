ЖКХ

Андрей Турчак призвал ускорить темпы социальной догазификации

Ускорить темпы социальной догазификации призвал первый заместитель председателя Совета Федерации, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском региональном отделении партии.

Фото: Андрей Турчак / Telegram

На заседании федерального штаба по газификации Андрей Турчак, в частности, призвал завершить работы по подключению газа ко включенным в программу школам до 1 сентября и ускорить газификацию домовладений.

«Если на начало года у нас было подключено более 500 тысяч участков, то за полгода прирост составил не более 80 тысяч. Есть объективные причины - во многих регионах зимний период недавно закончился. Но важно ускориться. Это касается не только газификации домовладений, но и газификации соцобъектов. Речь идёт примерно о 2700 школах, детских садах, больницах, поликлиниках. Сегодня принято 313 заявок по ним и заключено около 90 договоров. Обращаюсь, прежде всего, к главам регионов – надо ускориться по темпам заключения договоров, подачи заявок, самим работам», - подчеркнул Андрей Турчак.