ЖКХ

Россияне перестанут переплачивать за мусор

Сегодня нормативы накопления мусора, которые устанавливают регионы, могут отличаться в разы. Нередко это вызывает недовольство людей. Чтобы навести в этом порядок, правительство утвердило правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов. Постановление опубликовано на официальном портале правовой информации.

Правила позволяют привести расчеты в регионах к единообразию. В них подробно расписаны процедуры замеров, методы расчета, вплоть до того, что при замере в контейнере не должно быть воды и снега. Проконтролировать точность поможет фотофиксация.

Для тех, кто хочет облегчить себе задачу и уйти от замеров, документ дает возможность воспользоваться усредненными значениями из справочников. Их получили на основе статистического анализа в 50 регионах с учетом поправок на численность населения, благосостояние. Такой подход повышает в числе прочего оперативность установки нормативов.

В постановлении приведен перечень потребителей услуги. В нем 43 строки. Это и банки, и рынки, и детские сады, и химчистки, и предприятия, и гостиницы. И для каждого потребителя — свой коэффициент расчета.

Все регионы страны должны утвердить нормативы по новым правилам до 1 июня 2027 года.

Нормативы, которые регионы устанавливают на протяжении всех этих лет, вызывают вопросы — они могут сильно отличаться, сказала «Парламентской газете» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. «Возникали в том числе судебные споры, где люди доказывали неточность исчисления нормативов. Цель документа — эти неточности устранить. В нем максимально разжеваны все процедуры. А если не хватает времени и специалистов для проведения замеров, можно воспользоваться методом сравнительного анализа, взять справочные значения», — отметила депутат.

Она надеется, что документ поможет прийти к установке справедливых нормативов. Однако парламентарий считает, что более справедливой была бы оценка определения расходов по факту.

Разворотнева полагает, что нововведения, указанные в документе, не станут причиной повышения платы за вывоз отходов для жителей: «Возможно, это приведет к понижению оплаты для каких-то категорий. Например, для жителей сельской местности, которые большую часть мусора сжигают в печи или используют как удобрение».

Новая методика дает возможность стандартизировать определение норматива, уверена заместитель генерального директора компании - оператора по обращению с отходами Елена Вишнякова. «Например, при проведении замеров некоторые организации специально сильно занижали количество отходов. В результате были установлены некорректные показатели. А платить за их мусор пришлось другим отходообразователям. Это несправедливо. Если использовать метод сравнительного анализа, то возможность манипуляции данными исключается», — сказала эксперт.

Вишнякова напомнила, что документ позволяет рассчитывать показатели для многоквартирных домов и по количеству прописанных людей, и по площади помещений. «Когда людям начисляют оплату по количеству прописанных, страдают многодетные и традиционные семьи, в которых живет несколько поколений. А если по квадратным метрам, то платить будут больше те, у кого больше площадь. Вектор справедливости смещается», — отметила Вишнякова.

Она считает, что следующим шагом должен быть полный переход страны на начисление платы за обращение с коммунальными отходами по квадратным метрам.