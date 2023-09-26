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Куньинский район планируют газифицировать в этот отопительный период

Куньинский район планируют газифицировать в этот отопительный период. Об этом сообщил заместитель губернатора Псковской области Игорь Шатурный, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с сессии регионального парламента 28 сентября.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков отметил увеличенный объем выполненных работ.

«Плюс, что стали выплачивать деньги подрядчикам. Вы сказали, что необходимо потребление. Как происходит газификация промышленных предприятий?» - спросил он.

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Олег Басников ответил, что продолжается строительство газопровода для котельных.

«Есть два основных района. Промышленные предприятия могут подключиться, если хотят. Мы выдаем технические условия», - сказал он.

Александр Братчиков попросил назвать эти муниципалитеты.

«Куньинский район переводим на газ. Постараемся сделать в этот отеплительный период. В Ущичах (деревня в Куньинском районе - ред.) согласовали прохождение по частному землевладению. В перспективе - Невельский район», - добавил Игорь Шатурный.