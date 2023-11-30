Газ без опасности

На подъездах псковских многоэтажек появились объявления с требованием срочно перезаключить договоры с газовиками. Горожане заподозрили неладное: вдруг, это очередной рекламный ход или уловки мошенников? Оказалось, что уведомления действительно исходят от организаций, ответственных за ежегодное техобслуживание.
С чем связаны нововведения, кто теперь будет заниматься проверкой газового оборудования в квартирах псковичей, и как отличить специалиста от жулика, выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей.
Кампания по перезаключению договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала ещё 1 сентября. В АО «Газпром газораспределение Псков» пояснили, что в начале осени вступили в силу поправки в федеральное законодательство, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, которые занимаются указанным видом работ.
«Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям», - уточнили в АО «Газпром газораспределение Псков».
Кроме того, изменения закрепили принцип «один МКД - одна специализированная организация». То есть, согласно новому закону, собственник квартиры обязан заключить договор на техобслуживание своих газовых приборов с той же фирмой, которая обслуживает и ремонтирует общедомовое имущество. О том, с какой именно компанией есть договорённости, жильцов должны информировать управляющие компании, ТСЖ или непосредственно поставщик газа.
«Раньше проводить ремонтные работы в одном доме могли разные компании. Всё сделано для упорядочивания, чтобы на рынке не было хаоса. Это правильно и в целях безопасности, потому что газовое оборудование - это один из самых взрывоопасных находящихся в многоквартирном доме объектов»», - прокомментировал поправки депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш, являющийся постоянным участником заседаний Центра совета председателей многоквартирных домов и ТОСов.
Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов тоже видит в изменениях обычную житейскую логику: если в одном доме работает две организации, это не слишком хорошо. «Одни одно проверяют, другие другое, и в итоге никто ничего не проверил», - описал он систему, действовавшую ранее.
Директор УО ООО «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков также считает решение правильным, ведь теперь не будет возникать вопросов по поводу того, в чьей зоне ответственности находится тот или иной отрезок трубопровода, плита или колонка.
Перезаключить договор, чтобы привести его в соответствие с новым законодательством, следует до конца года. Если этого не сделать, есть риск остаться без газа. Документами на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования будут по-прежнему заниматься управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы, а бумаги на личные приборы должны оформить сами собственники. Это можно сделать в индивидуальном порядке, либо по решению совета дома делегировать полномочия кому-то из жителей и тот заключит коллективный договор от имени всех владельцев или нанимателей жилых помещений.
В Псковской области работают всего две газораспределительных организации - это АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «ГазРесурс». И если к первой все давно привыкли, то о второй некоторые собственники узнали лишь этой осенью.
Именно в ведение этой компании перейдут псковские многоэтажки, к которым она транспортирует газ. К примеру, дом в переулке Машиниста, 5 на Завокзалье. При этом соседние дома № 3 и № 7 остаются в ведении прежней компании, которая уже опубликовала перечень объектов, по которым с 1 января выступает исполнителем работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
Директор ООО «Комфортное домоуправление» заметил, что принятые поправки - это палка о двух концах. Дело в том, что наряду с выше озвученными преимуществами у людей теперь не будет выбора, с кем заключать договор на техобслуживание, и цену будет устанавливать организация, которая по сути становится монополистом. «Людей ставят перед фактом, что вы обязаны идти именно в эту организацию и платить такое-то количество денег. В такую же ситуацию поставлены и управляющие компании, они также обязаны заключить договор с газораспределительной организацией на тех условиях, которые она выставит», - констатировал Дмитрий Гусаков.
Ранее все дома, находящиеся в ведении возглавляемой им управляющей компании, обслуживал «ГазРесурс». Теперь техобслуживанием газовых сетей и оборудования в 64-х из 70-ти многоэтажек займётся другая специализированная организация.
Некоторые эксперты усматривают в сложившейся ситуации коммерческий сговор. Однако большинство всё же считают нововведения необходимыми и не видят повода для паники, ведь обе газораспределительные компании имеют большой опыт по обслуживанию газовых систем и всё нужное для проведения таких работ.
«А если у горожан есть опасения в части начисления платы за техобслуживание, то она рассчитывается по методическим рекомендациям Минстроя и будет для всех одинаковой», - заметил Алексей Форш.
Есть и менее оптимистичные прогнозы, касающиеся возможного роста цен. Тем более, что всё вокруг неуклонно дорожает.
В целом же, по словам специалистов, собственники не увидят существенной разницы, кроме того, что теперь техобслуживание будет проводить не абы кто, а только те, кому принадлежат сети. От этого напрямую зависит исправность оборудования и безопасность всех окружающих.
Алексей Кириллов напомнил, что заключение договоров на техобслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей является обязательным требованием законодательства. Это крайне важно во избежание утечек, взрывов и других опасных ситуаций.
Эксперт подчеркнул: собственники обязаны впускать в квартиру сотрудников специализированных организаций, но только убедившись, что они именно те, за кого себя выдают. Стоит обратить внимание на наличие униформы и удостоверений, которые неплохо бы проверить прежде, чем неизвестный переступит порог.
Если собственник по какой-то причине не хочет пускать в дом сотрудника газораспределительной организации, то ввиду опасности объекта компания имеет право обратиться в суд и даже отключить газовые приборы от сети.
Непроведение регламентных работ на газовом оборудовании по вине собственника может обернуться не только штрафными санкциями. Алексей Форш подчеркнул: техобслуживание крайне необходимо, чтобы не доводить до печальных последствий.
«Газ — это опасно, и нужно быть аккуратным, бдительным, ответственным. Важно проходить положенные осмотры, специалисты должны проверять, в каком состоянии находятся газовые приборы и трубы», - добавил Дмитрий Гусаков и напомнил, что последствия безответственного отношения к таким вещам периодически показывают по телевидению.
Важно понимать, что ежегодная проверка газового оборудования в квартирах — вовсе не прихоть компаний, оказывающих такие услуги, а необходимая мера безопасности. Отказ владельца недвижимости от проверки чреват штрафом или отключением газа, а в худшем случае может привести к трагедии. Именно поэтому гражданам следует с пониманием относиться к визиту газовых служб, в списке которых теперь будут только специализированные организации.
Ульяна Лаблюк