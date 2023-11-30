ЖКХ

Газ без опасности

На подъездах псковских многоэтажек появились объявления с требованием срочно перезаключить договоры с газовиками. Горожане заподозрили неладное: вдруг, это очередной рекламный ход или уловки мошенников? Оказалось, что уведомления действительно исходят от организаций, ответственных за ежегодное техобслуживание.

С чем связаны нововведения, кто теперь будет заниматься проверкой газового оборудования в квартирах псковичей, и как отличить специалиста от жулика, выясняла обозреватель Псковской Ленты Новостей.

Упорядочить рынок

Кампания по перезаключению договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования стартовала ещё 1 сентября. В АО «Газпром газораспределение Псков» пояснили, что в начале осени вступили в силу поправки в федеральное законодательство, согласно которым изменились требования к специализированным организациям, которые занимаются указанным видом работ.

«Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям», - уточнили в АО «Газпром газораспределение Псков».

Обслуживание газовых линий от станции до конфорок потребителей будет выполнять именно та организация, которая транспортирует газ до дома. Таким образом, вся газовая сеть от магистрали до плиты будет в ведении одной компании.

Кроме того, изменения закрепили принцип «один МКД - одна специализированная организация». То есть, согласно новому закону, собственник квартиры обязан заключить договор на техобслуживание своих газовых приборов с той же фирмой, которая обслуживает и ремонтирует общедомовое имущество. О том, с какой именно компанией есть договорённости, жильцов должны информировать управляющие компании, ТСЖ или непосредственно поставщик газа.

«Раньше проводить ремонтные работы в одном доме могли разные компании. Всё сделано для упорядочивания, чтобы на рынке не было хаоса. Это правильно и в целях безопасности, потому что газовое оборудование - это один из самых взрывоопасных находящихся в многоквартирном доме объектов»», - прокомментировал поправки депутат Псковской городской Думы по единому округу Алексей Форш, являющийся постоянным участником заседаний Центра совета председателей многоквартирных домов и ТОСов.

Эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов тоже видит в изменениях обычную житейскую логику: если в одном доме работает две организации, это не слишком хорошо. «Одни одно проверяют, другие другое, и в итоге никто ничего не проверил», - описал он систему, действовавшую ранее.

Директор УО ООО «Комфортное домоуправление» Дмитрий Гусаков также считает решение правильным, ведь теперь не будет возникать вопросов по поводу того, в чьей зоне ответственности находится тот или иной отрезок трубопровода, плита или колонка.

«Чтобы не было разброда и шатаний, за дом должна отвечать организация, которая является газораспределительной, владеет сетями. И она же отвечает за всё оборудование в этом доме. Будет проще спрашивать с этой организации и за состояние сетей, и за обслуживание. Будет больше порядка», - уверен он.

Перезаключить договор, чтобы привести его в соответствие с новым законодательством, следует до конца года. Если этого не сделать, есть риск остаться без газа. Документами на техобслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования будут по-прежнему заниматься управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы, а бумаги на личные приборы должны оформить сами собственники. Это можно сделать в индивидуальном порядке, либо по решению совета дома делегировать полномочия кому-то из жителей и тот заключит коллективный договор от имени всех владельцев или нанимателей жилых помещений.

Без паники

В Псковской области работают всего две газораспределительных организации - это АО «Газпром газораспределение Псков» и ООО «ГазРесурс». И если к первой все давно привыкли, то о второй некоторые собственники узнали лишь этой осенью.

По данным, опубликованным на официальном сайте, компания ООО «ГазРесурс» зарегистрирована в Пскове 26 декабря 2011 года. В списке основных направлений деятельности - техническое обслуживание и эксплуатация опасных производственных объектов; техобслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования; газификация частных лиц и предприятий; теплоснабжение объектов; транспортировка газа по газораспределительным сетям на территории области.

Именно в ведение этой компании перейдут псковские многоэтажки, к которым она транспортирует газ. К примеру, дом в переулке Машиниста, 5 на Завокзалье. При этом соседние дома № 3 и № 7 остаются в ведении прежней компании, которая уже опубликовала перечень объектов, по которым с 1 января выступает исполнителем работ по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

При этом поставщик газа останется прежним, он у всех один - ООО «Газпром межрегионгаз».

Директор ООО «Комфортное домоуправление» заметил, что принятые поправки - это палка о двух концах. Дело в том, что наряду с выше озвученными преимуществами у людей теперь не будет выбора, с кем заключать договор на техобслуживание, и цену будет устанавливать организация, которая по сути становится монополистом. «Людей ставят перед фактом, что вы обязаны идти именно в эту организацию и платить такое-то количество денег. В такую же ситуацию поставлены и управляющие компании, они также обязаны заключить договор с газораспределительной организацией на тех условиях, которые она выставит», - констатировал Дмитрий Гусаков.

Ранее все дома, находящиеся в ведении возглавляемой им управляющей компании, обслуживал «ГазРесурс». Теперь техобслуживанием газовых сетей и оборудования в 64-х из 70-ти многоэтажек займётся другая специализированная организация.

Некоторые эксперты усматривают в сложившейся ситуации коммерческий сговор. Однако большинство всё же считают нововведения необходимыми и не видят повода для паники, ведь обе газораспределительные компании имеют большой опыт по обслуживанию газовых систем и всё нужное для проведения таких работ.

«А если у горожан есть опасения в части начисления платы за техобслуживание, то она рассчитывается по методическим рекомендациям Минстроя и будет для всех одинаковой», - заметил Алексей Форш.

Есть и менее оптимистичные прогнозы, касающиеся возможного роста цен. Тем более, что всё вокруг неуклонно дорожает.

Правила безопасности

В целом же, по словам специалистов, собственники не увидят существенной разницы, кроме того, что теперь техобслуживание будет проводить не абы кто, а только те, кому принадлежат сети. От этого напрямую зависит исправность оборудования и безопасность всех окружающих.

Алексей Кириллов напомнил, что заключение договоров на техобслуживание внутридомовых и внутриквартирных сетей является обязательным требованием законодательства. Это крайне важно во избежание утечек, взрывов и других опасных ситуаций.

Эксперт подчеркнул: собственники обязаны впускать в квартиру сотрудников специализированных организаций, но только убедившись, что они именно те, за кого себя выдают. Стоит обратить внимание на наличие униформы и удостоверений, которые неплохо бы проверить прежде, чем неизвестный переступит порог.

«Есть три основных правила. Во-первых, без объявления или звонка к вам никто не придёт — ни «Газпром газораспределение Псков», ни «ГазРесурс». Предварительно вас должны уведомить о визите, согласовать время. Это может быть либо объявление на дверях подъезда, либо личный звонок. Во-вторых, обязательно должно быть удостоверение, подтверждающее, что человек там работает. Ну и третье — можно позвонить в организацию и уточнить, действительно ли проводятся такие работы», - перечислил рекомендации Алексей Кириллов.

Газовщики всегда приходят по заранее утвержденному графику, который составляют местные органы власти. Плановые проверки проводятся один раз в год. Управляющие компании должны оповещать жильцов о предстоящей проверке за 20 дней до ее проведения.

Если собственник по какой-то причине не хочет пускать в дом сотрудника газораспределительной организации, то ввиду опасности объекта компания имеет право обратиться в суд и даже отключить газовые приборы от сети.

За недопуск в квартиру газовщиков грозит штраф в размере от 1 000 до 2 000 рублей (статья 9.23 КоАП). Такая же сумма — если собственник квартиры не заключит договор на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Если произошла авария или создалась ее угроза, штраф для физических лиц вырастет до 30 тысяч.

Непроведение регламентных работ на газовом оборудовании по вине собственника может обернуться не только штрафными санкциями. Алексей Форш подчеркнул: техобслуживание крайне необходимо, чтобы не доводить до печальных последствий.

«Газ — это опасно, и нужно быть аккуратным, бдительным, ответственным. Важно проходить положенные осмотры, специалисты должны проверять, в каком состоянии находятся газовые приборы и трубы», - добавил Дмитрий Гусаков и напомнил, что последствия безответственного отношения к таким вещам периодически показывают по телевидению.

Важно понимать, что ежегодная проверка газового оборудования в квартирах — вовсе не прихоть компаний, оказывающих такие услуги, а необходимая мера безопасности. Отказ владельца недвижимости от проверки чреват штрафом или отключением газа, а в худшем случае может привести к трагедии. Именно поэтому гражданам следует с пониманием относиться к визиту газовых служб, в списке которых теперь будут только специализированные организации.

Ульяна Лаблюк