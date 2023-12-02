ЖКХ

Владимир Кузь: Строительство станции очистки питьевой воды завершают в псковской Родине

Строительство модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина Псковского района близится к завершению. Об этом депутат Псковского областного Собрания по округу №7 (Псковский и Гдовский районы), координатор проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» в Псковской области Владимир Кузь сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Владимир Кузь / «ВКонтакте»

«Отличное завершение года в Псковском районе. Там на финишную прямую выходит строительство модульной станции очистки питьевой воды в деревне Родина. Еще одно важное преображение района для комфортной и здоровой жизни людей», - написал Владимир Кузь.

В настоящее время ведется монтаж технологического оборудования для очистки воды, на месте работают электрики, подключают станцию к трансформаторной подстанции. Также ведутся работы по благоустройству территории.

Ход строительства станции находится на контроле у главы района Натальи Федоровой. Работы выполняются в соответствии с действующими техническими регламентами и разработанным проектным решением, добавил депутат.