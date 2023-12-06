ЖКХ

Константин Болотин о итогах года и планах «Горводоканала» на 2024-й

На каком этапе находятся работы по строительству водозабора в микрорайоне «Псковкирпич»? Что сейчас происходит на площадке, где строится станция умягчения воды? Как коллектив водоканала справлялся с аварийными ситуациями? Каковы перспективы по инвестиционной программе «Горводоканала»? Об этом и многом другом директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин рассказал в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Обратный отсчет».





— Хочу начать с масштабных проектов предприятия. Один из них – станция умягчения воды. Когда начнутся пусконаладочные работы?

— Данный проект начинался с больших жалоб части жителей Пскова и Псковского района, которые получили воду из подземного водозабора и столкнулись с повышенным уровнем жесткости в воде. Эта жесткость влияла на оборудование в домах, индивидуальные тепловые пункты и электрическое оборудование внутри квартир. После обсуждения этих проблем появилось поручение президента об улучшении качества этой воды. В 2021 году мы провели работы по поиску подрядчика для проектирования, заключили договор. По итогу было проанализировано несколько вариантов решения проблемы. Мы выбрали самый подходящий с точки зрения экономики и эффективности способ умягчения воды. Остановились на обратном осмосе.

В сентябре 2022 года администрация города Пскова провела аукцион, как заказчик. Подрядчик зашел на площадку. Зимой он проводил подготовительные работы. Работы по строительству станции начались в начале 2023 года. На сегодняшний день полностью построено здание, полностью смонтировано технологическое оборудование. Оно обвязано. Сегодня подрядчик заканчивает работы с пусконаладкой. Я думаю, что на этой неделе или на следующей он должен перейти к пуско-наладочным работам, установить мембраны, промыть всю систему от грязи и комплексно проверить все оборудование. Срок контракта – до конца этого года. На какой стадии подготовка исполнительной документации сейчас, не скажу, потому что заказчиком является администрация города и отчитываются перед ней. А с точки зрения физической, станция готова на 95-97%.

— Эксплуатировать ее будет ваше предприятие, я правильно понимаю?

— После сдачи и введения объекта в эксплуатацию эта станция будет передана нам, и мы будем эксплуатировать ее уже полноценно вместе с подземным водозабором.

— Как там все сейчас? Вы удовлетворены проведенной работой?

— Естественно, мы изучили сам проект, достаточно плотно работали с проектировщиком. На сегодняшний день часть проектных решений была изменена, оборудование изменили. В свете сегодняшней ситуации, не все оборудование можно купить и поставить. Какой будет результат на выходе – мы посмотрим. Есть определенные опасения по использованию химических реагентов. Надо будет менять и объемы, и марку, но мы подстроимся под любую проблему, найдем решение.

— «Горводоканал» - то предприятие, которое научилось подстраиваться. Стоит вспомнить программу приграничного сотрудничества, прекращенную в одностороннем порядке.

— Это тоже был некий стресс-тест. Мы были фактически без финансов на продолжение работ. Понимая необходимость их завершения, мы обращались и в правительство Псковской области, искали дополнительные источники. В конечном итоге мы переформатировали свою инвестиционную программу, заложили в нее средства и нашли этот источник финансирования.

—Хочу обратиться к еще одному проекту, который реализует ваше предприятие. Это водозабор в микрорайоне «Псковкирпич». История тоже многолетняя, вода железистая, сложная геология, не каждое оборудование туда встанет. Как с этим объектом?

— Этот объект у нас тоже в высокой стадии завершения, пробурены две скважины, установлено очистное оборудование, подключены все водоводы к городским сетям, установлена насосно-канализационная станция, все проверено. Площадка внутри водозабора заасфальтирована. Практически осталось провести комплексную проверку действия, завершить часть благоустройства и сдать объект в эксплуатацию. Хотелось бы уточнить, что длительность процесса — действительно проблема. Она глобальная, это низкое качество квалификации проектировщиков. Это вопрос не только города Пскова, а всей страны. Мы этот вопрос обсуждаем на каждом совещании в рамках отношений с Российской ассоциацией водоснабжения и водоотведения.

— Жалуются коллеги со всех регионов страны?

— Да. Мы в своей группе коллег создаем некий список организаций, которые бы мы могли друг другу порекомендовать. Пока он не очень большой. Это огромная проблема. Вторая проблема – низкое качество среднего инженерного звена у подрядных организаций. Потенциал, заложенный во времена Советского Союза, растерян. Уровень образования среднего технического персонала сегодня очень низкий, его фактически нет. Самое страшное, что нет даже теории. Сегодня в проектных организациях дорабатывают те специалисты, кто обучался и работал в советское время, старый ресурс. Молодежь, к сожалению, очень мало идет работать в инженеры. Это большая проблема всей промышленности. Третья проблема – это руки. Большой дефицит рабочих рук. Отток в большие города, отток по средствам переквалификации в другие виды деятельности. Очень большая проблема связана с квалификацией кадров. Сегодня мы сталкиваемся с проблемой, когда проект проходит экспертизу, которая должна дать понимание всем, что проект готов. По ходу строительства сталкиваемся с ошибками, неправильными решениями. Часто от экспертов получаем ответ, что их задача – проверять финансовую составляющую, чтобы не было перерасхода государственных средств. Все остальное – посмотрели, похоже.

— Про кадры: чего, на ваш взгляд, не хватает? Престижа профессии, заработная плата не та, молодежь не приучена трудится?

— Здесь комплекс. Отсутствие популяризации самого труда, физического труда, как важной составляющей нашей жизни. Низкая заработная плата — это тоже большая проблема. Раньше были ПТУ, сегодня их назвали колледжами, но обучают там на совершенно другие профессии. Людей, которые умеют работать руками, практически нет. Средний возраст работников «Горводоканала» - 57 лет, это о многом говорит.

— Известно, что больше года у вас работает колл-центр. Структура, которая заточена под общение с людьми, недавно предприятие обновило сайт. Идет расширение — это такая мода или, действительно, направлено на скорость решения вопросов?

— Сегодня это необходимость времени. Мы все заняты, у каждого есть свой рабочий график. Населению доехать до нас, обсудить что-то – потратить время. Мы пытаемся этот промежуток сократить. Если технологии позволяют это сделать – мы стараемся их применять. Это и колл-центр, мы принимаем 97% звонков, это прорыв. Раньше могли около 50%. Для нас же это тоже деньги. Люди хотят дать показания, человек готов заплатить, он получает квитанцию и оплачивает. Чем меньше мы обрабатываем таких запросов, тем меньше человек заплатит, потому что у него вопросы. Этот снежный ком нарастает, у людей копится раздражение, кто-то перестает платить. Переходя на новые технологии, мы уменьшаем этот пласт раздражения. Сотрудникам самим приятнее так работать.

— Получается, вы работаете с разными категориями граждан. Кому-то удобно решить вопрос онлайн, кому-то прийти и лично поговорить. Вопросы о том, что вы далеко от центра города звучат давно. Вы решаете сейчас эту ситуацию?

— Да, но анонсировать это пока рано.

— Каков уровень аварийности в уходящем году?

— Очень важный вопрос и для нас, и для жителей. Мы сегодня обслуживаем около 400 километров водопроводных сетей, около 350 километров канализационных сетей. С мая мы начали обслуживать более 110 километров ливневой канализации. Естественно, большая часть этих сетей была построена в советское время. Как бы хорошо и правильно их ни обслуживали, приходит время, когда их необходимо менять. Сегодня более 50% сетей требуют либо капитального ремонта, либо реконструкции. Вопрос с заменой и реконструкцией канализации более актуален, потому что связан не только и услугами, но и с экологией. Работы эти намного дороже, чем работы на водопроводных сетях.

Аварии на улицах Киселева и Максима Горького случились на коллекторах, которые строились в 80-х и 50-х годах. Там вручную выдалбливали штольни в буте, местами клали трубу, местами – нет. Сточные воды текли по буту. Это послевоенное время - как могли, так и строили. Была информация, что что-то строили пленные немцы. Авария на Максима Горького технически очень сложно локализуема. Своей техникой мы бы не справились, потому обратились к подрядчику. Сейчас они проводят работы. К сожалению, время затягивается, идут поломки, ничего не идет гладко. Сейчас работы ведутся, подрядчик оптимистично обещает открыть полосы к 15 числу. Я думаю, что к 20 декабря Максима Горького мы откроем. Сейчас расширяют отверстие в штольнях, происходят обвалы. Еще два дня будем проходить расширителем – потом протянем трубу и проведем благоустройство.

— Все ближнее Завеличье завязано на этот коллектор, поэтому перенести все на более теплые времена нельзя?

— Нельзя, коллектор собирает воды со всего ближнего Завеличья и частично с центра, вдоль Максима Горького уходит к площади и вдоль берега реки идет к «Электрону», где городская насосная станция. Очень сложный объект, но мы его сделаем, локализуем не только экологическую проблему, но и аварию на перекрестке Рижского проспекта и улицы Максима Горького – этого больше всего боялись.

— Аварийность стимулирует предприятие на то, чтобы как можно больше сетей обновлять ежегодно?

— Мы каждый год планируем на будущий год, что нам необходимо сделать. Делим работы на две части. Первая – план производственных работ, какие-то локальные ремонты, аварийные работы. Есть наша стратегическая работа, это инвестиционные программы. Мы на пятилетний период формируем план больших объемов. Там замены, реконструкции. На следующий тарифный период – это 2025 - 2031 года — мы формируем очень большой план.

— Как справляетесь с ливневыми канализациями?

— Мы готовы работать. Получили в мае такой объект. Изначально понимали, что он будет проблемным. Первая проблема, естественно, это кадры. Большинство сотрудников МКУ «Специализированная служба» к нам не пришли. Часть перешли, именно их силами проводим обслуживание. Обслуживание проводим за счет субсидий, которые получаем от администрации города Пскова, от дорожного фонда. Сейчас проводим инвентаризацию сетей, готовимся к получению тарифа на обслуживание ливневой канализации и проводим работу по постановке на учет объектов негативного воздействия. В большей части ливневая вода попадает в реки. Мы должны зафиксировать это негативное воздействие. Работу эту проводим. Проблем много, но план составили, по ним проходим.

— Вы обращались к опыту новгородских соседей, поехали, посмотрели. У них есть тариф, вы сказали, что предприятие получает субсидию, а субсидию могут не дать. Но субсидия – не механизм, а тариф – механизм.

— Действительно, мы пообщались с нашими новгородскими коллегами, сейчас идем примерно по тому же пути. Фактически они также получали субсидии, а после защиты тарифа стали обслуживать сети за счет сбора денег. Сейчас они имеют еще и инвестиционную программу, в рамках которой планируют реконструкцию сетей. Мы идем по такому же пути с нюансами местного законодательства. Сейчас подали документы на получение тарифа, после этого будем выставлять тариф, но следующий год, скорее всего, еще будем жить на субсидии.

— У новгородцев тариф касается физических лиц, юридических лиц?

— Сегодня законодательство четко говорит, что расходы, связанные с ливневой канализацией, населения не касаются. Платят только юридические лица и индивидуальные предприниматели.

— Если мы посмотрим на центр города, обновить или построить ливневую канализацию часто возможности нет, но в развивающихся районах готовится инфраструктура, проблем меньше?

— Проблемы есть, просто другого характера. Сегодня с точки зрения законодательства запрещено отводить воду на рельеф. А у нас не все пятна застройки стоят на берегах рек. Просто на рельеф или в канаву не отведешь. Необходимо строить сооружения и коллекторы для отвода. Проблематика есть, в том числе финансовая. У застройщиков есть требования развивать систему ливневой канализации, мы к этому вопросу тоже подключаемся, даем рекомендации, начинаем принимать участия в проектировании некоторых участков.

— Проводили ремонт улицы Николая Васильева. Обнаружили, что несколько коллекторов были просто засыпаны. Эту работу тоже вы ведете?

— Да. В процессе инвентаризации всплывают сети, о которых никто не знал. Борис Андреевич (глава города Пскова Борис Елкин — ред.) и УГХ тоже смотрят стратегически. Мы получаем информацию о тех улицах, где они планируют проводить те или иные дорожные работы и планируем для себя переложить какие-то сети. У нас нет денег, чтобы поменять все, но самые аварийные участки стараемся делать. Теперь этот вопрос касается и ливневки. Мы с Борисом Андреевичем обсуждали, что они планируют перейти к реконструкции улицы Некрасова, причем всей улицы. Делаем техническое предложение по прокладке там ливневой канализации. Я думаю, что в 2025 году вопрос с ливневкой будет закрыт.

— Я предлагаю поговорить про перспективы предстоящего года, расскажите, чем планируете заниматься, какими объектами?

— Что касается водоснабжения, мы сейчас заканчиваем подготовку документации для проектирования строительства водовода в район Лисьих Горок. Там стоит скважина, но она в очень плохом состоянии, полностью исчерпала свой резерв. Мы хотим проложить водопровод с улицы Николая Васильева, запитать этот район уже городской водой. Для нас и жителей это хороший подарок в следующем году. Планируем переложить достаточно большой участок коллектора на улице Инженерной, около километра канализации. Уже провели аукцион, выбрали подрядчика. Для нас очень важен этот участок. Заканчиваем подготовку документации на проектирование работ по ремонту и реконструкции очистной системы канализации. Тоже связано с обновлением технической базы и улучшением экологической составляющей.

— Чтобы в следующем году эти объекты шли под ремонт, когда ваши специалисты начали готовить план?

— Мы эти объекты закладывали в инвестиционную программу, которую приняли в 2018 году. Без этого невозможно работать в плановом режиме, будешь просто бегать от аварии к аварии. Планирование дает спокойно жить и смотреть в будущее.

— Сегодня специалисты «Горводоканала» готовят и планируют то, что пройдет в работу в 2026, 2028 году? Также вы наверняка участвуете во многих гранатовых программах?

— Начиная с 2025. Иметь возможность привлечения дополнительных денежных средств для нас очень важно. Отслеживаем все изменения законодательства, смотрим, где можно поучаствовать, где можно достать дополнительные средства. На сегодняшний день программы получения просто грантовых средств закрыты. Это связано с приграничными территориями. Все, что связано с бюджетом – через правительство, через администрацию. С ними у нас постоянный контакт. Самое важное – подать документы, это зависит уже от правительства и отношений. Мы получаем информацию и от комитета по ЖКХ, многое постоянно меняется, много работы впустую, но если мы отработаем 100%, а из них 20% привлечем, это тоже большие денежные средства, которые пойдут на благо нашего города.

Беседовала Любовь Кузнецова