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ЖКХ

Без электроснабжения из-за непогоды остаются 3,5 тысячи жителей Псковской области

15.12.2023 10:49|ПсковКомментариев: 0

Без электроснабжения из-за непогоды в Псковской области остаются 3,5 тысячи человек по данным на 6.00 15 декабря, сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ. 

«Минувшей ночью в ряде регионов России ухудшилась погодная обстановка, что привело к новым нарушениям электроснабжения. Энергетики проводят аварийно-восстановительные работы», - сообщили в министерстве.

Ранее сообщалось, что больше всего отключений в Пустошкинском, Печорском и Невельском районах. В каждом муниципалитете, где зафиксированы отключения, работают бригады энергетиков.

В компании «Россети» отмечали, что очень важно передавать информацию по отключениям с конкретным адресом и телефоном для связи в единый контактный центр «Россетей» по номеру: 8-800-220-0-220. Энергетики видят отключения линий 10 кВ, однако, чтобы восстановить линию до конкретного потребителя, необходима информация непосредственно от абонента каждого населённого пункта, где имеются факты перерыва энергоснабжения. 

Телефон работает круглосуточно.

Напомним, шторм «Ваня» устроит погодную вакханалию в России, очень интенсивные осадки ожидаются, в том числе, на Северо-Западе. 

Теги: #ЖКХ #электроэнергия
Источник: Псковская Лента Новостей
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