ЖКХ

Уровень газификации в России в 2023 году достигнет 73,8 процента

Уровень газификации в России по итогам текущего года достигнет целевого показателя 73,8%, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

«Газовая отрасль продолжала наращивать поставки на внутренний рынок. Газификация достигнет целевого значения 73,8%», – сказал Шульгинов, оценивая прогнозы итогов 2023 года. Шульгинов добавил, что прогноз газификации на следующий год составляет 74,7%.

Ранее, в ноябре, вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.

Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять «социально ориентированную» систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений, пишет РИА Новости.

За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию «Газпром газификация» в 72 субъектах РФ и на федеральной территории «Сириус», а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа «социальной газификации» стала бессрочной.