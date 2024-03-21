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ЖКХ

Теплосети к новому военному госпиталю прокладывают в Пскове

21.03.2024 10:49|ПсковКомментариев: 0

Тепловые сети к новому военному госпиталю прокладывают в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе муниципального предприятия «Псковские тепловые сети», параллельно с прокладкой новых сетей идет замена старых труб. 

Фото здесь и далее: пресс-служба ПТС 

«У нас строится новый военный госпиталь. Наше предприятие принимает в этих работах активное участие. Мы занимаемся прокладкой новых сетей и попутно перекладываем старые, но на больший диаметр. Проделан уже довольно большой объём работ. Но вдруг мы столкнулись с одним нюансом», - рассказали в ПТС. 

 

На предприятии пояснили, что по подвалу дома №17 на улице Красноармейской проходит магистральная ветка отопления, которая подлежит замене. «Мы бы могли не включать голову и просто переложить эти сети, но ведь можно сделать все лучше и правильнее. Зачем перекладывать трассу по подвалу, если можно вынести её на зелёную зону? Так сети будет проще обслуживать, да и жителям дома не будит никаких беспокойств. Но подобные решения нельзя принимать без участия жителей», - заметили в «Псковских тепловых сетях». 

Специалисты предприятия подготовили письменные разъяснения для жильцов, разместили их на стендах и разложили по почтовым ящикам, для наглядности изготовили выкопировку сетей, чтобы объяснять жителям планы с конкретной привязкой к местности. Однако, заметили в ПТС, письмами дело не обошлось: у жителей возникли сомнения в данном предложении.  

«Скрывать не станем. У нас тоже есть свой интерес. Мы не хотим несколько недель работать в подвале многоквартирного жилого дома, вырезать одни и затаскивать другие трубы. Всё это долго и ужасно неудобно. Нам проще раскопать зеленую зону, привезти сваренные в заводских, а не подвальных условиях трубы, быстро их уложить и провести благоустройство. И перейти на следующий объект», - раскрыли свою мотивацию на предприятии. 

Управляющая компания инициировала встречу местных жителей и представителей предприятия, она состоится во дворе дома 26 марта. На этой встрече жители и примут решение о том, каким образом будет прокладываться трасса. «Захотят по подвалу — сделаем по подвалу. Согласятся на прокладку по зелёной зоне — значит, сделаем по зелёной зоне, естественно, с последующим благоустройством (плодородный грунт, зелёная травка — всё по букварю)», - отметили в ПТС. 

На предприятии подчеркнули, что прежде чем браться за те или иные работы, специалисты тщательно взвешивают каждый шаг, рассматривают все возможные вариации, чтобы доставлять минимум неудобств жителям города. 

Теги: #теплоснабжение #госпиталь
Источник: Псковская Лента Новостей
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