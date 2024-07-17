ЖКХ

Закупать мусорные баки предложили за счет экологических штрафов

Российский экологический оператор предложил направлять на закупку мусорных баков средства, полученные от экологических штрафов, и привлекать региональных операторов к созданию контейнерных площадок, сообщили в пресс-службе компании.

«Российский экологический оператор подготовил предложения, направленные на ликвидацию дефицита контейнерных площадок в регионах. Компания предлагает направлять средства, полученные от экологических штрафов, на закупку контейнеров, а к созданию и обслуживанию контейнерных площадок также привлекать региональных операторов по вывозу твердых коммунальных отходов (ТКО)», - говорится в сообщении.

Как отмечают в компании, сейчас этим занимаются органы местного управления, которые часто не имеют средств для создания и содержания площадок. РЭО направил предложения в Минприроды РФ, ФАС России и Совет Федерации.

«Для формирования экономики замкнутого цикла и достижения целей реформы необходимо развитие системы раздельного накопления отходов, но без создания и регулярного обновления контейнерных площадок и контейнерного парка это невозможно представить. С контейнерами вопрос в целом решен... В части площадок проблема сохраняется — у муниципалитетов денег на их создание часто просто нет», - цитирует пресс-служба гендиректора компании Дениса Буцаева.

«Мусорная» реформа началась в России 1 января 2019 года. Ключевая задача созданного в том же году РЭО – курировать реформу и сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.