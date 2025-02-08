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Константин Болотин: Колодцы канализации надо проверять на предмет мусора после дорожных работ

10.02.2025 18:14|ПсковКомментариев: 0

Колодцы канализации надо проверять на предмет мусора после дорожных работ. Такое мнение высказал депутат Псковской городской Думы седьмого созыва по округу №11, директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин, комментируя в беседе с корреспондентом ПЛН FM ликвидацию аварии на канализации, которая произошла в поселке Писковичи Псковского района на прошлой неделе. 

 

«Когда приезжали на аварию в Писковичах, мы видели там и остатки бетона, и остатки асфальта, и щебень. Дорожные службы сбрасывают после ремонтных работ, после укладки асфальта. Это носит накопительный эффект. Рано или поздно это обрастает илом, потом засоряется. Они снимают крышку колодца, туда сбрасывают этот мусор, чтобы не везти куда-то на утилизацию. Мы с этим тоже сталкиваемся. Это сплошь и рядом после ремонта дорожных участков», - поделился Константин Болотин.  

Он уточнил, что «Горводоканал» отработал этот вопрос с администрацией: «Администрация не будет принимать работы дорожников до того, как мы не пройдем вместе с ними все колодцы и не увидим, что они чистые». 

Напомним, серьезная авария произошла на сетях канализации в деревне Писковичи Псковского района. Ликвидацией аварии занимались различные службы около недели. Несколько домов в деревне Писковичи и жилом комплексе «Видный» оставались без воды. Администрация района организовывала подвоз питьевой воды к домам, а также старалась обеспечивать дома водой хотя бы на несколько часов. 

Пресс-портрет
Болотин Константин Васильевич Депутат Псковской городской Думы по округу №11, директор муниципального предприятия «Горводоканал»
Теги: #авария
Источник: Псковская Лента Новостей
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