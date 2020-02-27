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Интерактив: Затопленный переход за пределы Золотой набережной
Уважаемые господа! У нас, конечно, есть понимание, что улицу Леона Поземского ремонтируют. В свою очередь мы ожидаем понимания со стороны подрядной организации, что здесь все-таки живут люди. На данный момент все пешеходные переходы, а также пешеходные дорожки просто перекопаны, остался единственный пешеходный переход, чтобы выбраться за пределы Золотой набережной в сторону улиц Герцена и Труда.
Фотографии того, как выглядит пешеходный переход в хорошую погоду, прилагаю. В любой дождь данный переход становится непреодолимым препятствием из-за моря грязи и фонтанов брызг от проезжающего транспорта. Даже при относительно благоприятных погодных условиях пешеходы вынуждены переходить дорогу вне зоны перехода.
Уже несколько раз звонила в подрядную организацию с просьбой убрать грязь с зоны пешеходного перехода - реакции ноль.
Я каждый день хожу по этому маршруту пешком и каждый день поражаюсь отсутствию культуры производства строительных работ. Неужели требования к организации строительных работ не прописаны в контракте? Неужели заказчику и подрядчику не знакомо понятие «план производства работ», который подрядчик обязан согласовывать с заказчикам? Очень слабая работа как со стороны держателя контракта, так и со стороны подрядной организации, и все это безобразие за наши налоги.
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Интерактив: Затопленный переход за пределы Золотой набережной
Уважаемые господа! У нас, конечно, есть понимание, что улицу Леона Поземского ремонтируют. В свою очередь мы ожидаем понимания со стороны подрядной организации, что здесь все-таки живут люди. На данный момент все пешеходные переходы, а также пешеходные дорожки просто перекопаны, остался единственный пешеходный переход, чтобы выбраться за пределы Золотой набережной в сторону улиц Герцена и Труда.
Фотографии того, как выглядит пешеходный переход в хорошую погоду, прилагаю. В любой дождь данный переход становится непреодолимым препятствием из-за моря грязи и фонтанов брызг от проезжающего транспорта. Даже при относительно благоприятных погодных условиях пешеходы вынуждены переходить дорогу вне зоны перехода.
Уже несколько раз звонила в подрядную организацию с просьбой убрать грязь с зоны пешеходного перехода - реакции ноль.
Я каждый день хожу по этому маршруту пешком и каждый день поражаюсь отсутствию культуры производства строительных работ. Неужели требования к организации строительных работ не прописаны в контракте? Неужели заказчику и подрядчику не знакомо понятие «план производства работ», который подрядчик обязан согласовывать с заказчикам? Очень слабая работа как со стороны держателя контракта, так и со стороны подрядной организации, и все это безобразие за наши налоги.
Ольга