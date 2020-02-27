Интерактив: У памятника «Купол» по ночам исчезают туи

Минприроды предложило отменить сборы с населения за раздельный мусор

В школах Пскова работает втрое меньше фельдшеров, чем необходимо

Как в фильме ужасов: Местные жители о дороге Новосокольники - Базлово

В рамках программы «Земский учитель» в 2020 году в школы Псковской области планируется привлечь 5 учителей

Поздравь меня, мразь - Слепаков написал провокационную песню к 8 Марта

До +9 прогреется воздух в Псковской области в понедельник

В Пскове пришлось вызывать полицию и МЧС, чтобы снять молодого романтика с балкона