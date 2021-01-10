Фотофакт: Бобры-деревопереработчики атакуют Финский парк

Цены на подсолнечное масло в России достигли рекордного за 200 лет уровня

Александр Козловский зарегистрировался в TikTok

Изменения в порядок допуска граждан к управлению ТС вступают в силу с 1 апреля

Санитарные нарушения выявили в одной из школ Себежского района