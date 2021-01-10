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Мошенники оформили кредит на псковичку, воспользовавшись ее слепотой
Мошенники оформили кредит на псковичку, воспользовавшись ее слепотой. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала потерпевшая, Надежда Бажукова, инвалид 1 группы.
С ее слов, 9 марта она посетила мероприятие ООО «Гермес», на котором состоялась презентация массажного оборудования, хотя обещали ручной массаж. «Приходите — не пожалеете, обещали организаторы», - вспоминает женщина. Она добавила, что на данное мероприятие клиентов зазывали бесплатными подарками.
Надежда Бажукова с трудом, без сопровождения, добралась до улицы Льва Толстого, 1, где проходило мероприятие. Вместо ручного массажа на нем рекламировали массажные накидки. «Посидела я, послушала, и тут они говорят: "Сейчас будет электронный розыгрыш подарков". И вдруг на экране появляется моя фамилия. Потом меня хватают за руку, выводят из зала, заводят в холл, где больше никого нет, дают кучу бумаг и говорят: "Заполняйте"», - описала ситуацию потерпевшая.
Женщина была вынуждена сказать «организаторам мероприятия», что она слепая. Узнав об этом, представители фирмы сами заполнили бумаги, Надежде Бажуковой оставалось только поставить свою подпись. На попытки отказа женщину заверили, что «так надо, так положено», что она не пострадает. Что именно было написано, потерпевшая не разглядела в силу слепоты. Вместо слов она видела темные «черточки». Так или иначе, псковичка подписала бумаги. Женщина, с которой она общалась, их забрала и еще каким-то образом завладела паспортом потерпевшей. «Я даже не видела, как это произошло. Она ушла, а потом вернулась с еще какими-то бумагами и снова попросила их подписать, что я и сделала», - рассказала собеседница.
Впоследствии Надежда Бажукова узнала о том, что на самом деле на нее был оформлен кредит на сумму 215 рублей под 16% и 20% НДС. Женщина до сих пор не может прийти в себя.
«Как можно было обмануть абсолютно слепого человека! Украли паспорт, не объяснили, что именно я подписываю! Это мерзавцы!, - выразила негодование потерпевшая. - У меня первая группа инвалидности, 15 тысяч пенсии, муж тоже инвалид. Как я буду гасить кредит?»
В ближайшее время женщина намерена обратиться в полицию.
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Мошенники оформили кредит на псковичку, воспользовавшись ее слепотой
Мошенники оформили кредит на псковичку, воспользовавшись ее слепотой. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказала потерпевшая, Надежда Бажукова, инвалид 1 группы.
С ее слов, 9 марта она посетила мероприятие ООО «Гермес», на котором состоялась презентация массажного оборудования, хотя обещали ручной массаж. «Приходите — не пожалеете, обещали организаторы», - вспоминает женщина. Она добавила, что на данное мероприятие клиентов зазывали бесплатными подарками.
Надежда Бажукова с трудом, без сопровождения, добралась до улицы Льва Толстого, 1, где проходило мероприятие. Вместо ручного массажа на нем рекламировали массажные накидки. «Посидела я, послушала, и тут они говорят: "Сейчас будет электронный розыгрыш подарков". И вдруг на экране появляется моя фамилия. Потом меня хватают за руку, выводят из зала, заводят в холл, где больше никого нет, дают кучу бумаг и говорят: "Заполняйте"», - описала ситуацию потерпевшая.
Женщина была вынуждена сказать «организаторам мероприятия», что она слепая. Узнав об этом, представители фирмы сами заполнили бумаги, Надежде Бажуковой оставалось только поставить свою подпись. На попытки отказа женщину заверили, что «так надо, так положено», что она не пострадает. Что именно было написано, потерпевшая не разглядела в силу слепоты. Вместо слов она видела темные «черточки». Так или иначе, псковичка подписала бумаги. Женщина, с которой она общалась, их забрала и еще каким-то образом завладела паспортом потерпевшей. «Я даже не видела, как это произошло. Она ушла, а потом вернулась с еще какими-то бумагами и снова попросила их подписать, что я и сделала», - рассказала собеседница.
Впоследствии Надежда Бажукова узнала о том, что на самом деле на нее был оформлен кредит на сумму 215 рублей под 16% и 20% НДС. Женщина до сих пор не может прийти в себя.
«Как можно было обмануть абсолютно слепого человека! Украли паспорт, не объяснили, что именно я подписываю! Это мерзавцы!, - выразила негодование потерпевшая. - У меня первая группа инвалидности, 15 тысяч пенсии, муж тоже инвалид. Как я буду гасить кредит?»
В ближайшее время женщина намерена обратиться в полицию.