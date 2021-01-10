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Интерактив: Из-за очередей в инфекционке пожилая женщина не дождалась КТ
Понимаю, что врачам сейчас приходится несладко, и их труд сложно переоценить, но, когда сам сталкиваешься с нашей системой здравоохранения, порой очень сложно сдержать эмоции. К сожалению, эмоции отрицательные.
Моей пожилой родственнице (ей 80 лет) перед плановой госпитализацией сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Ковид-бригада вызвала ей скорую, чтобы отвезти в псковскую инфекционную больницу для КТ-исследования – тетя находится в группе риска по нескольким основаниям, включая ранее замеченные пятна на легких.
Приехали, а там такая очередь, что сложно описать словами (а говорят, у нас статистика улучшилась по заболеваемости!). Через некоторое время ожидания врач скорой сказал тете, что «пока она здесь ждет, точно подхватит заразу». В итоге отвезли ее на автобусную остановку, чтобы она на «тройке» сама доехала до дома.
В итоге она с коронавирусом проехала в автобусе через весь город, приехала домой и осталась без плановой госпитализации и бесплатного КТ.
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Интерактив: Из-за очередей в инфекционке пожилая женщина не дождалась КТ
Понимаю, что врачам сейчас приходится несладко, и их труд сложно переоценить, но, когда сам сталкиваешься с нашей системой здравоохранения, порой очень сложно сдержать эмоции. К сожалению, эмоции отрицательные.
Моей пожилой родственнице (ей 80 лет) перед плановой госпитализацией сделали тест на коронавирус. Результат оказался положительным. Ковид-бригада вызвала ей скорую, чтобы отвезти в псковскую инфекционную больницу для КТ-исследования – тетя находится в группе риска по нескольким основаниям, включая ранее замеченные пятна на легких.
Приехали, а там такая очередь, что сложно описать словами (а говорят, у нас статистика улучшилась по заболеваемости!). Через некоторое время ожидания врач скорой сказал тете, что «пока она здесь ждет, точно подхватит заразу». В итоге отвезли ее на автобусную остановку, чтобы она на «тройке» сама доехала до дома.
В итоге она с коронавирусом проехала в автобусе через весь город, приехала домой и осталась без плановой госпитализации и бесплатного КТ.
Галина