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Интерактив: Непроглядная тьма на улице Народной в Пскове

23.03.2021 22:35|ПсковКомментариев: 0

Третий день на улице Народной в Пскове нет уличного освещения.

Не самое лучшее время года, чтобы оставлять улицы без света! Дожидаемся разгула бандитизма и роста ДТП?!

Надежда

Источник: Псковская Лента Новостей
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