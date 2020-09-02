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Переулок Горний отремонтируют в Острове до лета 2021 года

Администрация Островского района и ООО «ДСПМК Островская» заключили контракт на ремонт переулка Горний в городе Острове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, дорогу включили в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год по многочисленным обращениям граждан.

Отмечается, что дорога является подъездом к Островской межрайонной больнице.

Согласно контракту, в срок до 1 июня 2021 года подрядная организация должна произвести ремонт переулка протяженностью 400 метров. Основная цель ремонта - восстановление транспортно-эксплуатационного состояния объекта. Дорога относится к V технической категории и имеет грунтовое покрытие. «Проблема заключается в том, что водопропускные трубы под ней сильно повреждены. Из-за этого происходят подмывы насыпи, покрытие перенасыщено влагой и разрушается в процессе эксплуатации», - рассказали в пресс-службе.

Ведомость объемов работ предусматривает расчистку территории от деревьев и кустарника, замену и ремонт водопропускных труб на основном ходу и съездах и примыканиях, планировку откосов, укрепление обочин растительным грунтом и посевом трав. На проезжей части будет выполнено устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка, а также устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей. В завершение работ установят дорожные знаки и сигнальные столбики. Стоимость работ составляет около 3,7 млн рублей, источник финансирования - областной и федеральный бюджеты.

Гарантия на основание дорожной одежды и водопропускные трубы составит 6 лет, дорожные знаки и столбики - 2 года.