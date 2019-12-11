Недвижимость

Мягкие январские цены на ламинат, бытовую химию и насосы: едем за скидками на «Стройбазу на Алмазной»

Праздники закончились, а скидки - продолжаются! «Стройбаза на Алмазной» приглашает псковичей воспользоваться сезонным затишьем и приобрести все необходимое для стройки и ремонта. Как говорится, готовь сани летом, а телегу - зимой!

«СТРОЙМАГ»

http://msm60.ru/magazin-strojmag

8-921-218-93-91, (8112)700-633

«Стройбаза на Алмазной», павильон №20А

Пн-пт: с 9.00 до 20.00, сб-вс: с 10.00 до 16.00

Если вы ищете магазин, где есть все для красивого добротного дома, «Строймаг» - то, что вам надо!

В наличии огромный выбор напольных покрытий и сопутствующих товаров: ламинат, пробковое покрытие, виниловые полы, плинтусы, подложка, пороги для внутренней отделки.

Чтобы дом был идеальным не только внутри, но и снаружи, в магазине вам предложат широкий ассортимент стеновых панелей МДФ и ПВХ, вагонку и сайдинг высокого качества с гарантией от производителя, декоративный камень, пенопластовые плинтуса, кабель каналы, клея, пены и многое другое в ассортименте.

Также в продаже всегда есть цокольные панели, крепеж, армстронг, кухонные фартуки, метизы, клеи, герметики.

Поспешите: в разгаре зимние скидки. Какие? Звоните, а еще лучше - приходите, вам все расскажут и продадут по сниженным ценам!

МАГАЗИН «ЧИСТЫЙ ГОРОД»

«Стройбаза на Алмазной», павильон №15а, секция 55

(8112) 701-272, 702-505, 8-911-393-20-12

«Чистый город» - это оптово-розничный магазин профессиональных моющих средств и исключительно профессиональный подход к чистоте.

По доступным ценам здесь вы можете приобрести моющие средства для клининга, чистки ковров и обивки, кухни и пищевых производств, послестроительной уборки и выведения плесени, антигололедные средства, автохимию и жидкое мыло. Также в ассортименте - сопутствующие товары для уборки: бумажная продукция, протирочный материал, мешки для мусора, инвентарь.

На полках магазина - товары брендов, давно известных всем профессионалам чистоты: PRO-BRITE (более 5 лет входит в число лидеров российского рынка производителей химии, продукция компании производится только из качественного сырья), Профит, Prosept (российский завод-производитель профессиональных моющих средств, антисептиков и бытовой химии для дома).

По достоинству оценили предложение магазина и псковские хозяйки: именно здесь вы можете приобрести чудо-средство для выведения жира с кухонной мебели (10 минут - и все будет чисто!) и пятилитровую упаковку жидкого стирального порошка-концентрата (стоимость от 250 до 300 рублей) - ее хватает надолго, а белые вещи действительно отстирываются!

Магазин работает как с оптовыми, так и розничными покупателями.

МАГАЗИН «Инстал»

http://msm60.ru/magazin-salon-instal

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 31: водоснабжение, вентиляция (8112)79-30-10

павильон №15: отопление, канализация (8112)79-36-99, 79-37-70

ООО Инженерный Центр «Инстал» - команда профессионалов, успешно работающих на рынке климатического оборудования с 1998 года. Здесь знают все об отоплении, водоснабжении, канализации и вентиляции!

Опытные консультанты помогут определиться с покупками, а мастера - решат задачи технического характера.

Широчайший ассортимент отопительных приборов, котлов, насосов, радиаторов и комплектующих, а также профессиональный монтаж всего оборудования и квалифицированный сервис - вот то, что всегда готовы предложить клиентам в магазинах «Инстал».

Как сделать автоматическую систему водоснабжения? Как правильно обогреть помещение при минимуме затрат и при максимуме эффективности? Как правильно подобрать эффективное климатическое оборудование для своего дома? Ответы на эти и другие вопросы - у консультантов сети.

До конца января в магазине действует скидка 10% на весь модельный ряд нагревателей, насосов и гидроаккумуляторов.

МАГАЗИН «ПЕРВЫЙ СТРОЙ ДИСКОНТ»

http://msm60.ru/magazin-pervyj-stroj-diskont

«Стройбаза на Алмазной», павильон №3, секция 28

(8112) 702-401, 8-965-812-24-01

Теперь в магазине «Первый Строй дисконт» - еще больше ламината и линолеума от ведущих производителей! А кроме того - все для ремонта: здесь есть и плитка (напольная и настенная), и затирки, и краски, и лаки, ручной и электроинструмент.

Цены - оптовые. Неслучайно слоган магазина гласит: «Дешевле - только бесплатно!». Приезжайте в магазин и убедитесь во всем сами.

Кстати, при заказе товаров на сумму от 10000 рублей - доставка в подарок.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!