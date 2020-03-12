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Теплицы, обои, люстры, электроинструмент: скидки марта на «Стройбазе на Алмазной»

14.03.2020 13:46|ПсковКомментариев: 0

Зима лето пугает, да сама тает. Тают и цены в магазинах «Стройбазы на Алмазной». Мы расскажем, где и на каких покупках можно сэкономить в ближайшем месяце, не проиграв при этом в качестве.

КОМПАНИЯ «ТМК-ПСКОВ»

🏠 «Стройбаза на Алмазной», пав.3. Секция 29

🌎 http://msm60.ru/tmk-okna

☎ 8-921-211-47-17

Какой огородник не мечтает вырастить на своем участке экологически чистые, аппетитные и полезные овощи? И ни для кого не секрет, что процесс выращивания требует немалых усилий, а результат напрямую зависит создания благоприятных условий для растений. В таком случае у дачника есть отличный помощник — теплица из поликарбоната.

На сегодня это самая универсальная разновидность, не нуждающаяся в зимнем демонтаже. Её возможно устанавливать как на грунт, так и на стационарное основание.

Компания-производитель «ТМК-Псков» предлагает недорогие качественные теплицы, имеющие все необходимые сертификаты и рекомендации. «ТМК» использует только качественный пластик с UV защитой от ультрафиолета, в основе теплиц - каркас из цельных элементов дуг. Чтобы подсчитать, во сколько обойдется теплица, которая подойдет вам по всем необходимым параметрам, можно воспользоваться онлайн-калькулятором, который размещен на официальном сайте ТМК.

В магазине на «Стройбазе на Алмазной» действует гибкая система скидок. Так, до конца марта здесь предлагают скидку 25% на все виды теплиц, а на теплицы «Богатырь» цена будет снижена для вас на 37%! Кроме того, пенсионерам и постоянным клиентам «ТМК» гарантирована скидка 2000 рублей.

Совершая покупку в «ТМК-Псков» на «Стройбазе на Алмазной» вы гарантировано обеспечите себя вкусным и здоровым урожаем!

МАГАЗИН «ОБОИ-CITY»

🏠 «Стройбаза на Алмазной», пав.4, секция 38; пав.34

☎ (8112)720-650

Новый магазин «ОБОИ-CITY», открывшийся на «Стройбазе на Алмазной» - это богатый выбор обоев от компании «МИР» («Мануфактура Интерьерных Решений»). Безупречный сервис и ценовой диапазон позволят каждому покупателю найти идеальное решение для отделки.

Наибольший ассортимент вы найдете в большом отделе, расположенном в павильоне 34. Если же вы хотите выбрать в кратчайшие сроки, обращайтесь в специализированный магазин в павильоне 4 (секция 38): продавцы-консультанты сориентируют вас в том, что есть в наличии, и порекомендуют самые интересные варианты обоев, которые сделают ваш дом или квартиру еще красивее и комфортнее.

Наряду с обоями вы найдете в магазинах «ОБОИ-CITY» все сопутствующие товары, в том числе обойный клей.

МАГАЗИН «СВЕТЛОFF»

🏠 «Стройбаза на Алмазной», пав.4, секция 37

☎ 8-921-509-66-66

В современном жилище можно насчитать до десяти осветительных приборов: лампа в прихожей, светильник на кухне, торшер или лампы на прикроватных тумбах спальни, встраиваемые подсветки в ванной комнате. Каждый светильник решает ряд определенных задач. Но самым главным и максимально подходящим осветительным прибором для гостиной в квартире, доме или на даче традиционно считается люстра. Магазин «СВЕТЛОFF» предлагает люстры на любой вкус и любой интерьер: в гостиную или в детскую, потолочные и подвесные, традиционные и современные.

Поспешите стать участником мартовской акции магазина: до конца месяца скидки на люстры - до 30%.

HUTER

🌎 http://msm60.ru/huter

🏠 «Стройбаза на Алмазной», павильон №4, секция 36

☎ (8112) 70-10-60

Магазин HUTER в марте отмечает новоселье! Теперь качественный электро- и бензоинструмент вы можете найти на «Стройбазе на Алмазной» в павильоне №28, секции 88.

Как всегда, вас порадует богатый ассортимент: генераторы, триммеры и газонокосилки, бензопилы, мойки высокого давления, садовая техника, электроинструмент, ручной инструмент, насосы. А вместе с садово-парковой техникой от магазина HUTER, сады и участки будут радовать вас своей ухоженностью и чистотой!

Из новинок магазина - спецодежда, которую в течение всего марта вы сможете приобрести со скидкой 10%!

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00.

Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!

Теги: #ремонт #Стройбаза на Алмазной #обои #теплица #люстра #инструмент
Источник: Псковская Лента Новостей
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