Недвижимость

О допустимой этажности жилых домов рассказали в псковском Росреестре

Управление Росреестра по Псковской области информирует по вопросу о приостановлении регистрации права собственности граждан на индивидуальные жилые дома по причине несоблюдения требований к количеству этажей объекта недвижимости.

Что следует учесть, чтобы не получить приостановление, рассказали Псковской Ленте Новостей в региональном Росреестре.

Жители Псковской области предпочитают строить деревянные дома, с этажностью не выше двух этажей. За 5 месяцев текущего года общее количество жилых домов поставленных на государственный кадастровый учет составило - 655 объектов из них:

- одноэтажных жилых домов – 378 объектов

- двухэтажных жилых домов – 256 объектов

- трехэтажных жилых домов – 21 объект.

Объект индивидуального жилищного строительства - это отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, высотой не более двадцати метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости, отметили в Росреестре.

Для проведения кадастрового учета и регистрации созданного объекта (жилого дома) необходимо представить технический план. В него будут включены сведения и о количестве этажей, указанных в строках – «количество этажей объекта недвижимости» и «в том числе подземных».

При определении этажности объекта учитываются все надземные этажи, в том числе: технический, мансардный, цокольный, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 метра.

Количество надземных этажей определяется так: из общего количества этажей объекта недвижимости надо вычесть количество подземных этажей.

В этой связи именно количество надземных этажей здания (объекта индивидуального жилищного строительства), а не общее количество его этажей (с учетом подземных этажей) должно рассматриваться в качестве определяющего при проведении правовой экспертизы государственным регистратором прав на предмет наличия или отсутствия оснований для приостановления государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав. Таким образом, если из представленных на дом документов будет установлено, что количество надземных этажей превышает три, учетно-регистрационные действия будут приостановлены, пояснили в Росреестре.