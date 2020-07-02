Недвижимость

Псковская область лидирует в рейтинге по сроку регистрации электронных сделок с недвижимостью

Введенный в Псковской области режим ограничительных мер не является проблемой для регистрации ипотечных сделок и рефинансирования жилищных кредитов. Региональный Росреестр продолжает прием документов на учетно-регистрационные действия в электронном виде, сообщили Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

В ряде регионов России, в том числе в Псковской области, электронная регистрация ипотечных сделок в Росреестре для клиентов банка проходит в течение 60 минут с момента приема электронного пакета документов. Государственные услуги в сфере кадастрового учета и регистрации прав, получаемые гражданами и юридическими лицами на сайте Росреестра, максимально упрощают процесс подачи пакета документов, позволяя заявителям не выходя из дома или офиса воспользоваться услугами ведомства в сокращенные сроки.

Отправка документов на регистрацию осуществляется сразу после подписания кредитного договора в офисе Сбербанка. Зарегистрированные документы все участники сделки получают по электронной почте. Это делает процесс оформления сделок с недвижимостью проще, быстрее и комфортнее. Отметим, что жители Псковской области активно пользуются возможностью оформить права на недвижимость в течение часа.

Благодаря данному сервису граждане, оформляющие в собственность недвижимость, получают возможность пройти регистрацию в Росреестре в электронном виде всего за 60 минут. Для сравнения, нормативный срок регистрации на бумажном носителе составляет 7 рабочих дней для ипотечных и 9 рабочих дней для не ипотечных сделок.

Так, за последние 30 дней текущего года, согласно рейтингу регионов РФ, по сроку регистрации сделки в электронном виде лидирует – Псковская область.

«Высокая активность заявителей в части электронной подачи документов свидетельствует о том, что электронная регистрация прав, ограничений (обременений) на недвижимое имущество является одним из наиболее прогрессивных направлений деятельности Росреестра. Современные сервисы не только повышают удобство, но и значительно сокращают гражданам временные затраты», - сказала руководитель управления Росреестра по Псковской области Олеся Ребеко.