Недвижимость

Псковский Росреестр напоминает собственникам о возможности защитить недвижимость

Управление Росреестра по Псковской области в целях защиты своей недвижимости от мошеннических действий рекомендует ограничить совершение любых сделок без личного участия правообладателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном управлении.

Каждый владелец недвижимости может подать заявление в Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом могут производиться только при его личном участии.

Заявление о невозможности государственной регистрации без личного участия собственника можно подать в личном кабинете на сайте Росреестра или при личном обращении в многофункциональный центр. После этого, в срок не более пяти рабочих дней со дня приема органом регистрации прав заявления, в Единый государственный реестр недвижимости будет внесена соответствующая запись.

Услуга по подаче такого заявления и внесению соответствующей записи осуществляется безвозмездно.

Наличие в ЕГРН такой записи является основанием для возврата без рассмотрения заявления, представленного лицом, не являющимся собственником объекта недвижимости (его законным представителем) на государственную регистрацию перехода, ограничения (обременения), прекращения права на соответствующий объект недвижимого имущества.

Срок действия записи о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя не ограничен. Если собственник передумает, он в любой момент может написать заявление об отмене запрета, что тоже осуществляется бесплатно.

За I полугодие 2020 года общее количество внесенных записей о заявлениях, о невозможности государственной регистрации перехода, ограничения права, обременения объекта недвижимости, прекращения права на объект недвижимости без личного участия собственника составило - 223 записи, что 60 % меньше, чем за аналогичный период 2019 года.